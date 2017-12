Viitorul a cedat în duelul cu CFR

Etapa a doua din Liga 1 la fotbal a consemnat prima înfrângere din actualul campionat pentru campioana en titre, FC Viitorul, 0-2 cu CFR. Clujenii au deschis scorul prin Vera, în minutul 14, iar autogolul lui Boli, din minutul 82, după o neînţelegere cu portarul Rîmniceanu, a stabilit rezultatul final. A fost un meci în care jucătorii antrenaţi de Gheorghe Hagi au trimis pentru prima oară balonul mai periculos pe spaţiul porţii adverse abia în minutul 87, printr-un şut expediat din lovitură liberă de Cristi Ganea, lucru ce demonstrează modul în care echipă pregătită de Dan Petrescu a controlat jocul disputat sâmbătă seară, la Cluj-Napoca.

Au evoluat următoarele formaţii - CFR Cluj (antrenor Dan Petrescu): Vâtcă - Cr. Manea, P. Vinicius, G. Mureșan, Camora (cpt.) - Hoban, C. Deac - Culio (88 D. Nistor), Al. Păun, Nouvier (90+1 Moutinho) - Vera (74 Bokila); FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Boli, Țîru (46 Cicâldău), M. Constantin, Cr. Ganea - Benzar (cpt.), Dr. Nedelcu (75 Mladen), D. Lopez (65 D. Dumitrescu) - A. Chițu, Țucudean, Ov. Herea. Cartonaşe galbene: Hoban / A. Chițu, Dr. Nedelcu, D. Lopez. Meciul a fost arbitrat la centru de Marius Avram (București).

Celelalte rezultate din etapa a 2-a - vineri: Sepsi Sf. Gheorghe - Juventus București 2-1 (Ghinga 62, Cl. Herea 90+1 / Stoenac 90+3), ACS Poli Timișoara - FCSB 0-1 (Gnohere 63); sâmbătă: CS Universitatea Craiova - Concordia Chiajna 1-1 (Al. Băluţă 14 / M. Cristescu 23).

Clasament: 1. FCSB 6p (golaveraj: 3-1), 2. CS Universitatea Craiova 4p (3-1), 3. CFR Cluj 4p (3-1), 4. Dinamo București 3p (3-0), 5. FC Viitorul 3p (3-2), 6. Astra Giurgiu 3p (1-0), 7. Sepsi OSK Sf. Gheorghe 3p (2-2), 8. ACS Poli Timişoara 3p (1-1), 9. FC Botoșani 1p (1-1), 10. Concordia Chiajna 1p (1-2), 11. FC Voluntari 0p (1-2), 12. CSM Poli Iași 0p (0-2), 13. Gaz Metan Mediaș 0p (0-3), 14. Juventus București 0p (1-5).

Celelalte partide ale etapei vor avea loc după următorul program - duminică, ora 18.30: CSM Poli Iași - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: Dinamo București - FC Botoșani; luni, ora 21.00: FC Voluntari - Astra Giurgiu. Meciurile vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.