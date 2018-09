Viitorul a cedat la limită în amicalul cu Dunărea

Sâmbătă, într-un meci amical disputat la Călăraşi, FC Viitorul a pierdut, cu scorul de 1-2, la pauză 0-0, întâlnirea cu echipa locală Dunărea. Paul Iacob a marcat primul gol al partidei, în minutul 50, trimiţând mingea în plasă, din marginea careului mic, după un corner executat de Houri. Gazdele au revenit şi au înscris prin V. Munteanu, în minutul 66, și Honciu, în minutul 70, obţinând astfel victoria la capătului jocului în care pentru Viitorul au evoluat mai mulți juniori din cadrul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, campioni în sezonul trecut la grupele Under 19 și Under 17.

Au evoluat următoarele formaţii - Dunărea (antrenor Dan Alexa): Lungu - Țenea, Șandru, Ispas, Șeroni (46 Monroy) - Cucu, Honciu - Al. Munteanu (46 V. Munteanu), Drăghiceanu (46 Bozan), Cârnaț (73 Babei) - Mediop; Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi, antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi (83 M. Popa) - Mladen (46 R. Ghiță), Luchin (73 Nedelea), Dima, Neciu (68 De Nooijer) - Vl. Achim (79 Călin), Artean (79 Mălăele), P. Iacob (73 Casap) - Natchko (23 Tucaliuc), Al. Stoica (65 Pop, 83 Ilie), Houri (73 Matiș). Au arbitrat: Dorin Burloiu - Daniel Vlase și Andrei Toma (toți din Galați).

Pentru Viitorul nu au jucat în acest meci numai Tudor Băluță şi Denis Drăguș, convocaţi la naționala de seniori a României, Mailson Lima Duarte, convocat la naţionala statului Insuleleor Capului Verde, Ianis Hagi, Andrei Ciobanu, Virgil Ghiță, Radu Boboc și Alexandru Mățan, toţi convocaţi la naţionala Under 21, Alexi Pitu, aflat la naționala Under 17, Alexandru Șerban, la lotul Under 18, iar Bogdan Țîru, Valentin Cojocaru, Ionuț Vînă, Mihai Voduț, Dani Lopez și Robert Băjan nu au putut evolua din diverse motive.