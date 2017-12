Viitorul a preluat şefia clasamentului

Viitorul Constanţa, echipa Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi“, este noul lider al Seriei a II-a din Liga a III-a, după succesul repurtat vineri, pe terenul SNC, în partida cu FC Farul II, scor 1-0. În derby-ul judeţului, echipa pregătită de Iancu Guda şi-a arătat încă din primele minute intenţiile ofensive, şutul juniorului Chiţu, din min. 7, fiind reţinut de portarul Dobre. Mult mai bine aşezată în teren, mai disciplinată şi cu o valoare individuală a jucătorilor peste cea a fariştilor, Viitorul a reuşit în urma unei partide în care a ratat numeroase ocazii şi a trimis balonul de două ori în bară să cîştige trei puncte importante în lupta pentru promovare. Singurul gol al meciului a fost marcat în min. 52, atunci cînd Stanciu i-a pasat ideal lui Chiţu, printre visătorii fundaşi centrali ai Farului, iar golgeterul Viitorului l-a învins pe portarul Dobre cu un şut imparabil. Farul II a avut şi ea cîteva situaţii foarte bune de a înscrie, dar intervenţiile de ultim moment ale portarului C. Popa sau calitatea execuţiilor lui Uche au făcut ca jucătorii pregătiţi de Cristian Cămui să părăsească terenul învinşi. De menţionat că la 1-0 pentru Viitorul, Ştefan Sandu a fost faultat în careul oaspeţilor, infracţiune semnalizată de arbitrul asistent, dar centralul Dragoş Teodor a indicat lovitură de la colţul terenului! “Am întîlnit o echipă care are condiţii mult mai bune, iar noi am încercat să ne ridicăm la nivelul lor. Nu am ce să le reproşez jucătorilor. Cu puţină şansă am fi putut scoate un egal“, a spus, la final, Cristi Cămui. “O victorie muncită. Sperăm ca prin muncă să cîştigăm şi celelalte partide care vor urma. Chiar dacă jocul a suferit puţin, am ratat multe ocazii, iar victoria nu poate fi pusă la îndoială“, a spus şi tehnicianul oaspeţilor, Iancu Guda.

Au evoluat - Farul II (antrenori: Cristian Cămui şi Sevastian Iovănescu): Dobre - Pascale (42 Gospodin), Bubuleandră, Tudorache (87 Taşcă), Lăzărescu - Ştefănescu, Calagi - Ş. Sandu (80 Almaghe), Forminte (63 Niţescu), Iovănescu - Uche; Viitorul (antrenori Iancu Guda şi Marius Codescu): C. Popa - Militaru, Răvoiu, I. Posteucă, Rusu - I. Florea, Crişan, Olteanu (75 Lupu) - Grigoraş (46 Stanciu), S. Guda (65 Boritz), Chiţu (90+1 Nicolescu). Cartonaşe galbene: Bubuleandră, Tudorache / S. Guda, Boritz. Au arbitrat: Dragoş Teodor (Constanţa) - Nicolae Harbuzariu şi Mircea Grigoriu (ambii din Bucureşti).