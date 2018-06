Viitorul a transferat un fost internațional francez U19

După revenirea lui Vlad Achim la FC Viitorul, formația condusă de Gheorghe Hagi a mai anunțat, vineri, un transfer în vederea sezonului 2018-2019. Mijlocașul francez Lyes Hafid Houri, în vârstă de 22 de ani, fost internațional francez la categoriile de vârstă Under 19, Under 17 și Under 16 a semnat un contract pe trei ani cu FC Viitorul. Houri a venit liber de contract la echipa constănțeană, el jucând în sezonul trecut la formația secundă a lui Racing Club Lens.

„FC Viitorul îi urează bun venit lui Lyes Houri!”, este mesajul postat pe site-ul oficial al clubului constănţean.