Stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu va găzdui luni seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look TV), întâlnirea dintre FC Viitorul Constanţa (locul 8, 10p) şi FC Hermannstadt (locul 12, 7p), din etapa a opta a Ligii 1 la fotbal. După ce a câştigat în etapa trecută pe terenul campioanei en titre, CFR Cluj, Viitorul are un singur obiectiv, victoria în confruntarea cu o nou-promovată, chiar dacă nu are amintiri prea plăcute din meciul cu Dunărea Călăraşi, din prima etapă.

„Avem nevoie de victorie. Suntem într-o situaţie în clasament în care trebuie să adunăm cât mai multe puncte. Întâlnim o echipă destul de periculoasă şi trebuie să avem mare grijă. Au avut rezultate bune în acest început de campionat, care este unul echilibrat şi putem spune că nu există favorite înainte de meciuri”, a spus Vlad Achim, completat de coechipierul său din linia de mijloc, Ionuţ Vînă: „Situaţia în clasament nu este prea bună pentru noi. Trebuie să acumulăm puncte. Trebuie să ne facem jocul nostru. Obiectivul nostru este să intrăm în primele şase. Să acumulăm punctele cât mai repede”.

„Obiectivul nostru numărul unu este să luăm cele trei puncte, care sunt foarte importante pentru noi. Venim după un meci foarte bun în deplasare. Va fi un meci greu. Ne-am pregătit bine în această perioadă. Le-am transmis jucătorilor să ne conectăm la campionat. Publicul de la Constanţa cred că este cel mai fericit, pentru că are o echipă care joacă de trei ani şi jumătate cel mai frumos fotbal şi care a câştigat campionatul din nimic. Începutul acesta de campionat este mult mai echilibrat, dar nu pot evalua în acest moment dacă echilibrul este în sus sau în jos”, a declarat şi managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.