Viitorul conduce detaşat în play-out-ul Ligii 1

FC Viitorul Constanţa este lider autoritar în clasamentul din play-out, cu 34 de puncte şi golaveraj 14-9, succesul din meciul cu Dinamo Bucureşti, scor 1-0, din ultima etapă a turului, fiind unul obţinut la finalul unei confruntări echilibrate.

„O victorie muncită. Am jucat bine prima repriză, ei ai fost mai buni repriza a doua. Meci echilibrat. Mă bucur că nu am luat gol. Un rezultat important, puncte importante pentru noi, pentru lupta de a scăpa de retrogradare. Există presiune, există stres, dar echipa a reacţionat bine. Dinamo a făcut un meci bun, am avut noroc, am câştigat noi. Un meci egal cred că era echitabil. Suntem mulţumiţi, o victorie foarte importantă”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

În cele şapte etape disputate în play-out, FC Viitorul a reuşit patru victorii, 3-2 (Cr. Ganea 19, G. Iancu 74-pen., Rivaldinho 78 / Cebotaru 44, Șut 56) cu Academica Clinceni, 2-1 (A. Ciobanu 26, V. Ghiţă 72 / Passaglia 37) cu CSM Politehnica Iaşi, 4-1 (Vl. Achim 4, 90+2, G. Iancu 71, 79 / Ad. Bălan 88) cu FC Hermannstadt şi 1-0 (V. Ghiţă 17) cu Dinamo Bucureşti, două rezultate de egalitate, 0-0 cu Academica Clinceni şi 3-3 (G. Iancu 11-pen., V. Ghiţă 17, C Matei 58 / L. Fulop 42, Vaşvari 65-pen., Safranko 86) cu Sepsi Sf. Gheorghe, şi a pierdut un singur joc, 1-2 (C. Matei 85 / Neguţ 10, 89) cu Chindia Târgovişte.

Pentru fotbaliştii pregătiţi de Gheorghe Hagi, Cătălin Anghel, Cristian Sava, Alecsandru Popovici, Sorin Rădoi şi Ştefan Preda urmează confruntarea din etapa 8-a din play-out, în deplasare, cu FC Voluntari, programată luni, 6 iulie, de la ora 20.00.

Clasament play-out:

7. FC VIITORUL CONSTANŢA 34p (golaveraj: 14-9)

8. FC Voluntari 27p (10-2)

9. Academica Clinceni 26p (7-6)

10. Sepsi Sf. Gheorghe 24p (10-10)

11. FC Hermannstadt 21p (7-9)

12. CSM Politehnica Iaşi 18p (7-8)

13. Chindia Târgovişte 17p (3-8)

14. Dinamo Bucureşti 17p (1-7)

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a. Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda direct în Liga a 2-a.