Viitorul Constanţa, în finala CN de juniori A

Juniorii republicani A de la Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” sunt la un singur pas de câştigarea titlului de campioni la această categorie de vârstă. Duminică, în manşa retur a semifinalei CN, Viitorul a remizat, scor 2-2 (1-2), în partida disputată în deplasare, cu Poli 2002 Timişoara. Pentru echipa pregătită de Nicolae Roşca au înscris Marian Dan (min. 11) şi Nicola Berti (min. 72) în timp ce pentru gazde a punctat căpitanul Iulian Vîntură (min. 14 şi 35). În manşa tur, de la Constanţa, Viitorul se impusese cu 2-0. „Am fi putut câştiga şi la Timişoara, mai ales că repriza secundă am dominat-o autoritar şi pe lângă gol am mai avut numeroase ocazii, printre care şi o bară. Avem însă marea satisfacţie a calificării în finală. Am lăsat în urmă multe echipe bune, Steaua, Chindia Tîrgovişte şi acum Poli 2002, formaţie care în sezonul regulat a terminat înaintea adversarei din finală. Avem un ascendent din acest punct de vedere“, a declarat antrenorul Nicolae Roşca. În meciul de la Timişoara, pentru Viitorul au evoluat: Buzbuchi - Soldat, Blăniţă, Tudorache (30 Nazîru), Eracai - Tiron (70 Muscă), Benzar, Cârstocea - Dan (85 Cureteu), Gavra (80 Marinkovic), Coteanu (65 Nicola).

În cealaltă semifinală: FC Timişoara - Dinamo Bucureşti 2-1 (0-1 în tur). La loviturile de departajare s-a impus echipa timişoreană cu 4-2. Finalele CN sunt programate duminică, la Mogoşoaia - finala mare: FC Viitorul Constanţa - FC Timişoara (ora 18.00); finala mică: Poli 2002 Timişoara - Dinamo Bucureşti (ora 16.00).