Viitorul, învinsă din nou pe final

După ce a cedat pe final în Giuleşti, FC Viitorul Constanţa a pierdut din nou în ultimele minute, fiind învinsă sâmbătă, pe teren propriu, scor 1-2 (Galamaz 12-autogol / Hamza 74, Morar 87), de Petrolul Ploieşti, în etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal. Constănţenii au început bine meciul şi au deschis scorul în min. 12, când Nicolae Dică a executat inteligent o lovitură liberă pe colţul scurt, iar Galamaz a deviat cu capul în propria poartă. Gazdele au continuat să fie mai periculoase, însă Alibec, Iancu şi Chiţu au irosit şansa de a dubla avantajul de pe tabela de marcaj. În plus, arbitrul Cristi Balaj a închis ochii la faultul comis de Achim asupra lui Alibec în careul petroliştilor. Finalul primei reprize a aparţinut oaspeţilor, dar Grozav a ratat incredibil două mari ocazii, ultima singur cu Vâtcă. După pauză, echipa pregătită de Cătălin Anghel s-a retras în defensivă, iar oaspeţii au profitat, atacând cu toate liniile. Chiar şi aşa, Viitorul a rezistat eroic timp de o jumătate de oră, Vâtcă opunându-se spectaculos la şutul trimis de Marinescu la semiînălţime. Portarul constănţean nu a mai putut face nimic la şutul lui Hamza, proaspăt intrat pe teren, mingea trimisă de tunisian de la marginea careului lovind bara, de unde a ricoşat în plasă. Finalul a fost pe contre, iar ploieştenii au fost mai inspiraţi, tânărul Morar aducând victoria cu un şut din 7 m pe lângă Vâtcă.

“UN MOMENT DELICAT”. Eşecul a tulburat apele în tabăra grupării de pe litoral, antrenorul Cătălin Anghel anunţând că se va face o analiză dură a evoluţiei jucătorilor. „Supărarea este mare. Am făcut o primă repriză bună, dar a doua a fost inexplicabilă. Am făcut greşeli copilăreşti, am renunţat la joc şi ne-am mulţumit doar să ne apărăm. Aşteptam mai mult de la toţi jucătorii şi vom analiza mai atent cele întâmplate. Schimbarea lui Dică a fost tactică, pentru că am vrut să întărim mijlocul terenului. Este un moment delicat”, a spus tehnicianul constănţean. „Este o victorie importantă şi meritată, chiar dacă am fost conduşi. Am avut ghinion, pentru că ne-am înscris în proprie poartă, dar în repriza a doua am dominat, am pus presiune pe adversar şi norocul a fost de partea noastră”, a declarat Mircea Rednic, a cărui demisie a fost cerută de galerie ploieşteană pe tot parcursul jocului.

Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Vâtcă - Mladen, Larie, Bejan, Toşca (84 Bălaşa) - Lazăr, Onicaş - Iancu, N. Dică (64 A. Vaştag), A. Chiţu - Alibec (77 Albu); Petrolul Ploieşti (antrenor Mircea Rednic): Bornescu - Achim, Galamaz, Yamissi, Guilherme - Boudjemaa, Mustivar, Marinescu (84 Morar), Ad. Cristea (60 Opriţa) - Bokila, Grozav (72 Hamza). Au arbitrat: Cristian Balaj (Baia Mare) - Valentin Avram (Bucureşti), Florin Păunescu (Rm. Vâlcea). Cartonaşe galbene: Larie, Alibec, Onicaş, Mladen (2) / Mustivar. Cartonaş roşu: Mladen (min. 90+2). Spectatori: 5.000. Marcatori: Galamaz 12-autogol / Hamza 74, Morar 87.