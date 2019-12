Viitorul, la prima înfrângere pe teren propriu după opt luni şi 20 de zile

La 16 martie, pe teren propriu, Viitorul pierdea meciul cu CFR Cluj, din play-off-ul campionatului trecut, scor 0-1. După opt luni şi 20 de zile, echipa constănţeană a fost învinsă de Astra Giurgiu, în etapa a 19-a din Liga 1 la fotbal, pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, seria pozitivă din faţa propriilor suporteri fiind oprită de ocupanta locului secund. Astra s-a impus cu scorul de 1-0, graţie golului marcat de Valentin Gheorghe, în minutul 77, pe contraatac. Jucătorii Viitorului nu au găsit drumul spre gol şi astfel formaţia de la ţărmul mării a coborât pe poziţia a patra în clasament.

„Câteodată, în fotbal vin şi momentele acestea, când suntem mai puţin inspiraţi. Am pierdut pe mici detalii. Am făcut o greşeală mare. Nu sunt aici să vin să mă plâng. Sunt puţin supărat. Am avut meciul în mână. Nu pot veni să găsesc scuze. Când am ieşit campioni am câştigat din trei în trei zile”, a spus Gheorghe Hagi, managerul tehnic al Viitorului, la conferinţa de presă.

Au evoluat următoarele formaţii - Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Căbuz - Boboc, Țîru (cpt.), Ghiță, De Nooijer - A. Ciobanu, Mladen (46 A. Artean), Houri - C. Matei (79 Eric) - Rivaldinho (75 L. Munteanu), Calcan; Astra (antrenor Bogdan Andone): Lazar - Graovac, Tamaș, C. Dima - Dias, B. Simion, Răduț, Radunovic - Fl. Matei (57 V. Gheorghe), Alibec (86 Begue), Budescu (cpt.) (68 Biceanu). Rezerve: M. Popa - Enache, Begue, Dandea, Trusescu. Cartonașe galbene: Mladen, Țîru / C. Dima, Răduț. Meciul a fost arbitrat la centru de Cătălin Popa (Pitești).

Tot joi seară, Universitatea Craiova a câştigat întâlnirea cu FC Botoşani, scor 3-1 (V. Mihăilă 20, Cicâldău 28-pen., Vătăjelu 90+3 / Ofosu 39).

Clasament: 1. CFR 38p (golaveraj: 41-14), 2. Astra 37p (29-18), 3. Craiova 34p (20-18), 4. FC VIITORUL 32p (39-22), 5. Mediaş 30p (26-22), 6. FCSB 30p (27-24), 7. Dinamo 28p (29-30), 8. Botoşani 26p (26-26), 9. Iaşi 22p (20-24), 10. Sepsi 19p (16-19), 11. Clinceni 19p (25-34), 12. Chindia 17p (19-32), 13. Hermannstadt 16p (15-33), 14. Voluntari 8p (11-32).

În etapa următoare, FC Viitorul va evolua luni, 9 decembrie, de la ora 20.30, în deplasare, cu FC Voluntari.

Locurile 1-6 din sezonul regulat al Ligii 1 vor evolua în play-off, iar locurile 7-14 din sezonul regulat vor continua în play-out.

Locul 1 din play-off se va califică în UEFA Champions League, în timp ce locurile 2 și 3 vor merge în UEFA Europa League.

Locul 12 (locul 6 din play-out) va disputa un baraj cu echipa de pe locul 3 din Liga a 2-a.

Locurile 13-14 (locurile 7-8 din play-out) vor retrograda.