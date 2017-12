Viitorul se deschide în faţa Festivalului Internaţional al Producătorilor de Film Independenţi

După desemnarea cîştigătorilor, atenţia mass-media şi publicului asupra unui eveniment cultural se estompează, fără ca acest lucru să însemne o totală delăsare din partea organizatorilor. Emoţiile şi impresiile adunate în primul rînd de la participanţii în competiţie, de la membrii juriului şi apoi de la public, luîndu-se în calcul numărul de bilete vîndute şi reacţia sălii în timpul şi după vizionarea filmelor, ajută în creionarea viitoarelor ediţii. Un astfel de eveniment generează o stare de spirit şi prilejuieşte noi demersuri pentru recîştigarea publicului autohton de film românesc. Talentul cineaºtilor români este recunoscut şi apreciat în festivaluri de film din întreaga lume, dar este aproape complet ignorat de publicul local. Festivalul Producãtorilor de Film Independenþi a făcut o opţiune serioasă spre corectarea acestei nedreptãþi, atrăgînd atenþia şi asupra problemelor de ordin financiar cu care se confruntã realizatorii români. Lipsa publicului se traduce în lipsa de profit a industriei cinematografice româneşti, aflată în pragul subzistenţei. "Organizarea unui festival al producătorilor este binevenită şi necesară. Producătorii în România sînt o entitate sporadică, se văd rar şi, cînd se văd, nu prea îşi spun lucrurile pe care ar trebui să şi le spună. Aşa că este mai mult decît necesar un astfel de festival.", a declarat regizorul Cătălin Leescu, care cu greu şi-a revenit din uimirea de a se afla printre cîştigători, fiind desemnat deţinătorul premiului Kodak pentru susţinerea producătorilor independenţi pentru scurt metrajul "One Shot Wonder".

Marea cîştigătoare a primei ediţii a Festivalului Internaţional al Producătorilor Independenţi de Film a fost producătoarea Ada Solomon cu două filme laureate "Marilena de la P7" în regia regretatului Cristian Nemescu şi "Lampa cu căciulă" în regia lui Radu Jude. Aceste premii îi încununează curajul de care a dat dovadă implicîndu-se în aceste proiecte. "Cînd am început să lucrez la "Marilena de la P7", eram gravidă în luna a şaptea, filmam în Rahova, nu aveam bani, trebuia să facem mai pe gratis aproape totul. Era toamnă tîrziu, începuse să fie frig. Aveam de lucrat cu şase copii de dimineaţă pînă noaptea şi toată lumea mă întreba ce ţi-o fi trebuit această bătaie de cap. Ştiu că am făcut foarte bine! Îi mulţumesc încă o dată lui Dumnezeu că mi l-a scos în cale pe Cristi Nemescu", ne-a declarat Ada Solomon. Despre festivalul care i-a consacrat meritele şi flerul, aceasta a afirmat că "este o ocazie ca oamenii de breaslă să se întîlnească, să se compare, să adune idei, să schimbe idei şi după părerea mea, un festival bun, te încarcă cu energie pozitivă, care te ajută să mergi mai departe. Aceste premii nu numai că mă onorează, dar mă şi motivează să încerc să fac filme şi mai bune în viitor".

Producţiile selectate în prima ediţie a Festivalului au un viitor cert

Succesul filmelor după participarea la orice festival justifică sau nu decizia juriilor. Fie în circuitele profesioniste de distribuţie, fie în cadrul altor festivaluri de film, producţiile selectate în această primă ediţie au un viitor cert după ce au trecut de "botezul" publicului. "Ca membru al juriului mi-a fost dificil să decid un cîştigător. Am avut la dispoziţie opţiuni serioase, dar totuşi decizia a fost luată fără prea multe dezbateri. Un festival din viziunea producătorilor este un eveniment unic mai ales pentru regiune. Este o ocazie pentru lansarea de coproducţii şi Constanţa este un loc propice pentru un astfel de eveniment", Senad Alihodzic reprezentînd tîrgul de scenarii Cinelink organizat în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Sarajevo. La rîndul său, Marius Iuraşcu, directorul Studioului de film documentar Alexandru Sahia, membru al juriului pentru scurt-metraj, documentar şi animaţie, a declarat: "Este foarte interesant pentru mine să fi participat la acest festival de film, pentru că este pentru prima dată cînd fac parte dintr-un juriu de cînd am preluat Sahia Film. Pentru mine festivalul a fost o revelaţie. Dacă am ceva de criticat este că au fost prea puţine filme documentare. Şi, din păcate, nu am avut cui să dau premiu. Drept urmare, Premiul Sahia Film, care constă în producţie şi poate că este şi cel mai consistent. Studioul Sahia s-a angajat prin acordarea acestui premiu să realizeze producţia unui scurt-metraj sau film documentar, ceea ce înseamnă valoric foarte mult. De aceea m-am orientat spre un scurt-metraj de excepţie - "Saşa, Grişa şi Ion", în regia lui Igor Cobileanski, produs de Moldova Film, cu care abia aştept să colaborez.

Ediţiile viitoare ale acestei manifestări vor fi cele ce vor dovedi dacă un astfel de festival îşi va cîştiga locul în agendele încărcate ale producătorilor şi în obişnuinţele culturale ale publicului. Viziunea organizării unui astfel de eveniment se clădeşte în timp, tradiţia înnobilînd mesajul şi misiunea sa. "Festivalul este pe drumul cel bun. Este aşa cum spunea colegul şi prietenul meu, Dinu Tănase, directorul festivalului, un copil care a crescut şi s-a ridicat în picioare. Nu rămîne decît ca noi, toţi cei din jurul acestui eveniment, producători, organizatori, publicul, să-i dăm o educaţie frumoasă şi el să crească bine. Despre filmele din concurs, pot să vă spun în calitate de producător că este foarte important că în România s-a înţeles rolul producătorului şi acest lucru nu va face decît să micşoreze distanţa dintre noi şi ceilalţi. Deci, cred că, într-un timp foarte scurt, România va avea o cinematografie din ce în ce mai puternică", s-a pronunţat producătorul Cristian Zgabercea, membru al juriului competiţiei de lung-metraje.