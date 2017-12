Viitorul şi Pandurii promit un meci spectaculos

Unul dintre cele mai interesante meciuri ale etapei a 13-a va fi, cu siguranţă, cel de la Constanţa, dintre FC Viitorul şi Pandurii Târgu Jiu, programat luni, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1). Jocul spectaculos al ambelor formaţii, faptul că înscriu aproape de fiecare dată, sunt doar două dintre garanţiile că întâlnirea de pe stadionul “Farul” este aşteptată cu interes de suporteri. „Nu pregătim jocurile decât la victorie, încercăm să ne facem jocul nostru. Pandurii are jucători care au confirmat, mulţi au fost chemaţi şi la echipa naţională şi au un antrenor care este adeptul jocului spectacol. Este clar din toate punctele de vedere că nu întâmplător este pe locul al doilea în clasament. Dar totul depinde numai de noi, ne-am analizat greşelile din partidele anterioare, iar la CFR am demonstrat că dacă facem lucrurile care sunt în conceptul nostru, atunci şi rezultatul este bun. Trebuie şi acum să producem cât mai multe echipe din care să şi marcăm”, a declarat Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă.

S-AR MULŢUMI CU UN PUNCT. Chiar dacă evoluează în faţa propriilor suporteri, Viitorul s-ar mulţumi şi cu un punct, ţinând cont că gorjenii reprezintă în acest moment o formaţie foarte puternică a Ligii 1. „Ar fi meschin să spun că nu m-ar mulţumi un egal, dar aşa am spus şi cu Vasluiul şi tuturor ne-a părut rău că nu am câştigat, mai ales că am condus cu 2-1”, a mai precizat antrenorul Viitorului. Mijlocaşul Alin Cârstocea este încrezător înaintea jocului. „Trebuie să avem jocul nostru de posesie, să găsim drumul spre gol. Întâlnim o echipă tehnică, cu jucători ce pot face diferenţa, dar îi putem surprinde în apărare. Când jucăm la Constanţa ne simţim ca acasă, ne ajută şi publicul şi acest lucru contează mult pentru noi”, a spus Cârstocea. Fundaşul dreapta Mihai Bălaşa speră ca echipa să obţină un rezultat bun chiar şi fără Nicolae Dică. „Vom vedea la meci dacă ne va fi greu fără Dică, dar cu siguranţă este o absenţă importantă. Cu el pe teren era altfel. Chiar dacă va fi cu Pandurii, vom juca doar la victorie. Să sperăm că vom rămâne la borna 13 la goluri primite. Au puncte slabe în defensivă, dar stau foarte bine de la mijloc în sus”, este de părere şi Bălaşa.

S-AU PUS ÎN VÂNZARE BILETELE. Biletele pentru jocul cu Pandurii pot fi achiziţionate astfel - sâmbătă, ora 10.00-14.00 şi 15.00-19.00 de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, Tribuna oficială); duminică, ora 15.00-19.00 de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, Tribuna oficială), luni, ora 11.00-22.00 de la Stadionul “Farul” (Str. Primăverii, Tribuna oficială), ora 19.00-22.00 de la Stadionul “Farul” (Str. Ion Andreescu). Preţul biletelor este de 15 lei (Tribuna I) şi 10 lei (Tribuna a II-a).