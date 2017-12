Viitorul Târgușor a promovat în Liga a V-a

În Liga a VI-a la fotbal, Seria Sud, duminică a avut loc etapa a 24-a, antepenultima din acest campionat. Iată rezultatele: Trophaeum Adamclisi - AS Ciocârlia 3-1; Olimpia Constanța - Sport Prim Oltina 4-2; AS Independența - Viitorul II Cobadin 4-1; Luceafărul Amzacea - AS Carvăn 4-2; Inter Ion Corvin - AS Bărăganu 4-0; Viitorul Mereni - Marmura Deleni 12-1; Fulgerul Chirnogeni - CS II Agigea 3-6.

Clasament Seria Sud: 1. Oltina 59p; 2. Agigea II 57p; 3. Mereni 54p; 4. Ion Corvin 46p; 5. Chirnogeni 37p; 6. Carvăn 36p/23j; 7. Amzacea 33p/23j; 8. Olimpia 32p/23j; 9. Ciocârlia 30p/23j; 10. Independența 28p; 11. Adamclisi 23p; 12. Cobadin 16p; 13. Bărăganu 14p; 14. Deleni 13p.

Rezultate înregistrate în etapa a 21-a din Seria Nord, penultima a sezonului: Pescărușul Gârliciu - Dunaris Topalu 3-4; Steaua Speranței Siliștea - Spicul Horia 6-2; Voința Cochirleni - Ulmetum Pantelimon 5-1; Pescarul Ghindărești - Sportul Tortoman 4-2; Viitorul Târgușor - Viitorul Cuza Vodă 3-0; Dunărea Ciobanu - Înfrățirea Cogealac 9-2.

Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 51p/20j; 2. Ciobanu 47p; 3. Cochirleni 39p; 4. Siliștea 35p/20j; 5. Tortoman 31p/20j (golaveraj 68-57); 6. Cuza Vodă 31p (51-56); 7. Gârliciu 30p; 8. Topalu 23p/20j; 9. Pantelimon 22p/20j; 10. Ghindărești 20p/20j; 11. Cogealac 16p; 12. Horia 12p.

Înaintea ultimei etape din Seria Nord, Viitorul Târgușor nu mai poate fi detronată din fruntea clasamentului. De altfel, la finalul partidei cu Viitorul Cuza Vodă, jucătorii din Târgușor au primit din partea Asociației Județene de Fotbal cupa cuvenită câștigătorilor Seriei Nord din Liga a VI-a. În Seria Sud mai sunt de jucat două etape, iar Olimpia Constanța, prin victoria asupra liderului Sport Prim Oltina, a relansat lupta pentru promovare. CS II Agigea și Viitorul Mereni speră din nou la primul loc, iar în etapa viitoare cele două ocupante ale podiumului se vor întâlni la Agigea!

