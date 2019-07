Viitorul va înfrunta Chindia, pe terenul care îi poartă noroc

După ce a obţinut Cupa şi Supercupa României pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, FC Viitorul Constanța va reveni vineri seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport), pe arena prahoveană. În etapa a doua a sezonului 2019-2020 din Liga 1 la fotbal, Viitorul va întâlni nou-promovata Chindia Târgovişte, iar după succesul categoric din prima etapă, 5-0 cu Dinamo București, de pe teren propriu, fotbaliştii antrenaţi de Gheorghe Hagi sunt favoriţi. Managerul tehnic al Viitorului le-a atras atenția elevilor săi să uite de victoria din meciul cu Dinamo și să fie la fel de serioși, pentru a nu asista la vreo surpriză neplăcută.

„Ne așteaptă un meci greu, cum vor fi și celelalte din tot campionatul. Sper să ne continuăm începutul bun al sezonului și să obținem o victorie. E normal să fim euforici. Ne-a transmis (n.r. - Gheorghe Hagi) să o ținem pe aceeași linie, să rămânem cu picioarele pe pământ, modești. Avem foarte mult de muncit pentru a ne îndeplini obiectivele în acest an. Sper să-mi fac treaba cât mai bine și să nu dezamăgesc” - Andrei Artean.

„Este un meci important, trebuie să luăm cele trei puncte. Nou-promovatele vor să facă o impresie bună la început de campionat. Și noi am început campionatul bine și vrem să continuăm pe linia aceasta. Sperăm să fie cât mai mulți spectatori, cel puțin eu mă simt bine cu tribunele pline. Îmi dă o energie aparte. Mă simt bine acolo (n.r. - Ploiești), îmi place terenul, stadionul. Îmi doresc să ajung cât mai repede la echipa națională mare și să și joc pe o durată cât mai lungă de timp. În primul rând trebuie să ne calificăm în play-off și după aceea vedem ce va fi” - Virgil Ghiță.

„Întâlnim o echipă care a făcut un fotbal bun în prima etapă, curajos, cu jucători tehnici, mobili. Trebuie să avem un ritm de joc foarte bun. Ne dorim cele trei puncte, să mergem pe linia pe care am început-o. Sperăm să avem iar o prestație foarte bună. Chindia joacă bine, are un antrenor cu experienţă, un fost mare jucător care a antrenat şi în România şi în afară, care are experienţă. Cred că o să fie un meci dificil, din punctul nostru de vedere, dar suntem încrezători. Arătăm bine în acest început de campionat. Să nu uite că în fotbal 88 de minute joci fără minge. Să nu uităm de determinare, atitudine, ambiția, motivația să luăm cele trei puncte. Și în pregătire, când am jucat cu ei, am marcat, s-a jucat fotbal. Au un joc destul de combinativ, trebuie să fim iuți și să nu le dăm spațiu” - Gheorghe Hagi.

Programul celorlalte meciuri din etapa a doua - vineri, 19 iulie, ora 18.00: FC Hermannstadt - Gaz Metan Mediaș

sâmbătă, 20 iulie, ora 18.00: FC Botoșani - FC Voluntari

ora 21.00: Academica Clinceni - CFR Cluj

duminică, 21 iulie, ora 18.00: CSM Politehnica Iași - Astra Giurgiu

ora 21.00: Dinamo București - Universitatea Craiova

luni, 22 iulie, ora 21.00: Sepsi Sf. Gheorghe - FCSB

Întâlnirile vor fi transmise în direct de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Sport.