Viitorul vrea să administreze prima înfrângere Astrei

FC Viitorul va întâlni duminică, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV), pe stadionul „Central” din Complexul Sportiv al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, pe Astra Giurgiu, în etapa a 10-a a Ligii 1. Viitorul speră să administreze prima înfrângere formației din Giurgiu, singura neînvinsă din actualul campionat. care se află pe locul secund în clasament, partida fiind una dificilă pentru gruparea de la țărmul mării.

„Jucăm acasă şi încercăm să obţinem toate cele trei puncte, importante pentru play-off. Suntem pozitivi, ne antrenăm bine. Acasă jucăm bine. Şi suporterii ne ajută. Suntem mult mai puternici acasă. Astra are un lot puternic, jucători buni, cu experienţă în liga întâi. Ştim la ce să ne aşteptăm şi sperăm să intrăm concentraţi sută la sută pe teren”, a spus Ianis Hagi, completat de Bogdan Ţîru: „Astra este o echipă bună, cu jucători ofensivi. Trebuie să fim concentraţi. Am făcut antrenamente foarte bune, am acumulat şi fizic şi tactic”.

„Astra, de când a venit domn profesor Mulţescu, a câştigat meciurile, marchează goluri, păstrează acelaşi lucru început cu Măldărăşanu. Nea Gigi a adus partea lui, totdeauna ştim că dă libertate jucătorilor în atac, un antrenor cu mare experienţă, cu ochi foarte buni la fotbalişti. Astra este o echipă periculoasă, care stă bine în teren şi ştie să şi atace aşa că trebuie să fim foarte echilibraţi pe ambele faze, atât ofensiv, cât şi defensiv. Ofensiv, să-i desfacem foarte mult, să putem să avem capacitatea asta să ne impunem, să avem mingea şi să încercăm să creăm ocazii foarte multe. Fără minge trebuie să fim şi noi reactivi pe mingi pierdute, să fim rapizi, să nu le dăm timp şi spaţiu să nu gândească prea mult. Sperăm să facem un joc foarte bun. Trei puncte importante pentru noi. Vrem să facem un meci bun, să-l câştigăm. Întotdeauna cu ei am avut meciuri bune, nu dificile, câteodată noi am jucat bine, altădată ei au făcut-o mai bine ca noi. Două echipe care în ultimii ani au crescut foarte mult şi care au arătat că ştiu să joace fotbal, două cluburi care au devenit şi campioane”, a declarat şi managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi.

REMIZE ÎN PRIMELE DOUĂ MECIURI ALE ETAPEI

Rezultate - vineri: Dinamo București - Sepsi Sf. Gheorghe 0-0; sâmbătă; FC Voluntari - FC Botoșani 1-1 (Laidouni 36-pen. / Chitoşcă 80).

Programul partidelor din etapa a 10-a - duminică, ora 16.00: Gaz Metan Mediaș - CSM Politehnica Iași, ora 19.00: FC VIITORUL CONSTANŢA - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Hermannstadt - FCSB; luni, ora 18.00: Concordia Chiajna - Dunărea Călărași; ora 21.00: CFR Cluj - Universitatea Craiova. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look TV.

Clasament: 1. FCSB 18p (golaveraj: 21-9), 2. Astra 17p (13-5), 3. CFR 16p (11-7), 4. Sepsi 16p (10-5), 5. U. Craiova 4p (18-9), 6. Gaz Metan 14p (11-14), 7. Poli Iaşi 14p (10-13), 8. FC VIITORUL 13p (9-10), 9. Dunărea 12p (9-10), 10. Dinamo 11p (12-17), 11. Chiajna 10p (8-14), 12. FC Botoşani 9p (12-14), 13. Hermannstadt 7p (7-10), 14. Voluntari 4p (8-21).