Vin banii de pensii şi salarii, de la FMI

Fondul Monetar Internaţional (FMI) a aprobat, ieri, a doua tranşă de împrumut pentru România, de 1,7 miliarde DST (circa 1,85 miliarde euro), odată cu prima revizuire a acordului stand-by încheiat în luna mai, board-ul instituţiei fiind de acord ca jumătate din bani să meargă la bugetul de stat. „Boardul FMI a aprobat scrisoarea suplimentară la acord, cea de-a doua tranşă, din care jumătate va merge la acoperirea deficitului bugetar, dar şi recomandări care trebuie avute în vedere de următoarea misiune de experţi care va veni la Bucureşti pentru a doua evaluare”, a declarat reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu. Alocarea celei de-a doua tranşe de către FMI, în valoare de 1,85 miliarde de euro, va permite statului să se împrumute mai puţin pe piaţa internă şi va lăsa mai multe resurse pentru creditarea mediului privat, a declarat, ieri, ministrul Finanţelor Publice, Gheorghe Pogea. Ministrul Finanţelor a explicat că un al alt avantaj este că statul a obţinut prin acest împrumut resurse financiare pe o perioadă mai lungă, permiţînd restructurarea datoriei publice la dobînzi mai avantajoase faţă de împrumuturile interne din prima parte a anului. El a amintit că board-ul FMI a aprobat, luni, scrisoarea suplimentară la acord şi a acceptat ca jumătate din cea de-a doua tranşă să fie direcţionată către acoperirea deficitului bugetar, banii urmînd să intre în mai puţin de 48 de ore într-un cont al Trezoreriei statului, deschis la Banca Naţională a României (BNR). Cealaltă jumătate va fi transferată la rezerva BNR. Mnistrul Finanţelor a precizat că jumătate din tranşa a treia din împrumut va ajunge tot la Trezorerie. Pogea a mai declarat că, odată cu aprobarea scrisorii suplimentare de intenţie cu FMI, Executivul s-a angajat ca pînă la sfîrşitul acestui an să elaboreze legea responsabilităţii fiscale. Noua lege va fixa, în coordonatele FMI şi Banca Mondială, proceduri pentru îmbunătăţirea bugetării multinaţionale, limite pentru revizuirile bugetare din cursul unui an, va pregăti reguli privind cheltuielile, datoria publică, deficitul primar şi va stabili un cadru pentru emiterea şi managentul garanţiilor şi altor datorii neplanificate. Ministrul a amintit totodată că va fi creat un consiliu fiscal care va asigura o cercetare independentă şi specializată a sectorului economic. Alte obiective guvernamentale anunţate de ministrul Finanţelor sînt accelerarea procesului de descentralizare prin stabilirea standardelor de cost şi normativelor de personal, reducerea costurilor de funcţionare a instituţiilor publice, monitorizarea companiilor de stat şi menţinerea ţintei de reducere a arieratelor, „chiar dacă au fost înregistrate depăşiri pînă în luna iulie”. A doua misiune a FMI va veni în România pentru o nouă evaluare a acordului stand-by la sfîrşitul lunii octombrie sau începutul lunii noiembrie. Potrivit memorandumului tehnic de înţelegere la acordul cu FMI, a treia tranşă, de 1,409 miliarde DST (aproximativ 1,5 miliarde euro), ar urma să fie acordată în luna decembrie. România are un acord de împrumut stand-by cu FMI pe doi ani, pentru suma de 12,95 miliarde euro, pachetul total de finanţare externă, de la Fond, Uniunea Europeană, Banca Mondială şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, urmînd să ajungă la 19,95 miliarde euro. Prima tranşă de la FMI, de cinci miliarde de euro, a intrat în luna mai la rezerva BNR.