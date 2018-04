Vineri începe etapa a 5-a din play-out-ul Ligii 1 la fotbal

Programul meciurilor din play-out-ul Ligii 1 la fotbal, etapa a 5-a - vineri, ora 20.45: Dinamo București - FC Voluntari; sâmbătă, ora 13.30: Sepsi Sf. Gheorghe - Gaz Metan Mediaș; duminică, ora 13.00: Concordia Chiajna - Juventus București; luni, ora 18.00: ACS Poli Timișoara - FC Botoșani.

Clasament play-out: 7. Dinamo 29p (8-3), 8. Botoșani 25p (1-1), 9. Voluntari 18p (4-5), 10. Sepsi 16p (7- 5), 11. Timișoara 16p (3-5), 12. Chiajna 16p (3-6), 13. Mediaș 15p (5- 6), 14. Juventus 13p (3-3).

Locul 12 din play-out va disputa un meci de baraj cu locul 3 din Liga a 2-a. Echipele de pe locurile 13 şi 14 din play-out vor retrograda.

Programul întâlnirilor din play-off, ultima etapă a turului, se prezintă astfel - sâmbătă, ora 20.45: CS Universitatea Craiova - CSM Poli Iași; duminică, ora 20.45: FC Viitorul - CFR Cluj; luni, ora 20.45: Astra Giurgiu - FCSB.

Clasament play-off: 1. FCSB 38p (golaveraj: 6-2), 2. CFR 36p (4-3), 3. CS U. Craiova 31p (1-2), 4. FC VIITORUL 29p (5-2), 5. Astra 23p (1- 4), 6. CSM Poli 20p (1-5).

Campioana României va evolua în Liga Campionilor, iar formațiile de pe locurile 2 și 3, în UEFA Europa League.

Toate partidele vor fi transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV sau Look Plus.

