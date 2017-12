Vioara lui George Enescu pleacă în turneu în Bucureşti, Braşov şi satele României

Cea de-a treia ediţie a turneului naţional "Vioara lui George Enescu", care îi are ca protagonişti pe violonistul Gabriel Croitoru şi pianistul Horia Mihail, se va desfăşura, în perioada 27 septembrie - 15 octombrie, în Bucureşti, Braşov şi satele României. Pentru al treilea an consecutiv, vioara Guarneri del Gesu, ce i-a aparţinut lui George Enescu, va părăsi Muzeul Naţional "George Enescu", în patrimoniul căruia se află, şi va pleca la drum din Bucureşti, prin satele României, Braşov şi din nou la Bucureşti într-un recital de gală ce va avea loc la Sala Radio. Turneul este organizat de Radio România, prin Centrul Cultural Media, împreună cu Asociaţia Culturală Accendo. Pentru prima dată în acest an, vioara lui Enescu va răsuna în parcurile bucureştene - pe 27 septembrie, de la ora 12.00, în Foişorul din parcul Herăstrău, şi pe 28 septembrie, de la ora 12.00, în Foişorul din parcul Cişmigiu. Cele două recitaluri sunt susţinute de ARCUB şi Primăria Municipiului Bucureşti.