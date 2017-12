Virginele din PDL au aflat că în politică există trădare

Scandalul-monstru iscat în PNL de publicarea în media a stenogramelor discuțiilor dintre copreședintele partidului Alina Gorghiu și vicepreședintele Teodor Atanasiu (reprezentanți ai vechiului PNL în noua formațiune care a înglobat și PDL-ul de tristă amintire) este deja de notorietate publică. Pentru cei care nu au aflat de ce se ceartă acum liberalii vechi și noi, amintim că discuțiile înregistrate vizau o anume eliminare pe termen mediu din PNL a foștilor pedeliști, de care liberalii nu mai au nevoie după ce au câștigat prezidențialele. Aluziile răutăcioase și ironice la adresa ex-pedeliștilor sunt sintetizate cel mai bine de remarca lui Atanasiu: "Fără PDL nu câștigam președintele. Ne-am ținut de nas și am făcut un compromis". Cum era și normal, pedeliștii au reacționat. Unii dintre ei au fost mai vehemenți, alții - de exemplu copreședintele Vasile Blaga (reprezentantul PDL la vârful noii formațiuni) - au încercat să aplaneze conflictul. Dincolo de sfaturile părintești ale lui Blaga, intervențiile duse pe alocuri până la isterie împotriva lui Atanasiu sunt pe cât de hilare, pe atât de grotești. Unii dintre foștii pedeliști merg atât de departe în cruciada lor pentru capul lui Atanasiu încât, dacă nu am ști că-s politicieni unși cu toate alifiile, am putea crede că-s virgine neprihănite în slujba templelor lui Ra. "Suava nimfă" Traian Ungureanu, de exemplu, este oripilată de grobianismul lui Atanasiu, care a pătat obrazul politicii românești, încă neatins de jocuri murdare de culise și trădări între membrii diverselor partide. "Oricine se aşază la masă cu liberalii are nevoie de retrovizoare-gigant pentru a vedea, la timp, ce gropi se sapă şi ce proiectile sau şopârle zburătoare vin din spate. Pentru toate astea, Teodor Atanasiu trebuie să demisioneze", ne spune "tânăra domniță". Continuând ironia, presupunem că neprihănita care a avut în mână înregistrările aflate la baza stenogramelor scandaloase a fost atât de onestă încât a refuzat să le prezinte forurilor superioare ale partidului și a fugit țintă către mass-media. Să se spele rufele murdare în public, cum stă bine oricui! Aceeași virgină a promovat cu siguranță în cariera ei politică principiul cuvântului dat și respectat și nu a participat niciodată la jocuri de culise. Între timp, în România, nimeni nu mai crede în mirajul politicianului onest. Mai ales dacă vine din PDL...