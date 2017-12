Vîrsta, un impediment în candidatura pentru funcţia de preşedinte?

Fostul preşedinte al tinerilor peremişti de la Constanţa, Cătălin Boboc, este de părere că şi tinerii sub 35 de ani ar trebui să aibă posibilitatea să candideze pentru funcţia supremă în stat şi în acest sens sugerează modificarea legii. „În prezent, conform legii, doar persoanele cu vîrsta peste 35 de ani pot candida pentru funcţia de preşedinte al statului, însă acest lucru înseamnă reducerea posibilităţii ca tinerii să acceadă în funcţia de şef al statului. Acest lucru este valabil şi pentru funcţia de senator, pentru că limita de vîrstă este de 33 de ani”, a declarat Boboc. El consideră că ar trebui să li se acorde persoanelor sub 33 de ani o deschidere mai mare către politică şi posibilitatea de a candida la funcţii înalte în stat. Boboc o menţionează în acest sens pe Olguţa Vasilescu, care, nu demult, a părăsit PRM, şi care, în prezent, este social democrată. “Dacă ar candida la funcţia de preşedinte al României, Olguţa Vasilescu l-ar putea detrona pe Traian Băsescu, pentru că este femeie”, a spus Cătălin Boboc, adăugînd că ea nu poate candida la funcţia supremă în stat pentru că are doar 33 de ani.