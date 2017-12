Vladimir Putin: Statul Islamic este finanțat din 40 de țări, inclusiv din state G20

Președintele rus, Vladimir Putin, prezent la summitul G20 din Antalya (Turcia), a declarat luni că Statul Islamic primește finanțare din 40 de țări, inclusiv din state membre ale Grupului celor mai puternice economii ale lumii. ”Am dat exemple, bazate pe datele noastre, privind finanțarea de către persoane fizice a diferitelor grupări ale Statului Islamic. Finanțarea, așa cum am stabilit, provine din 40 de state, inclusiv din câteva state ale G20”, a afirmat președintele Putin. În același timp, liderul de la Kremlin a declarat că ”atentatele de vineri de la Paris arată că Rusia a avut dreptate când a propus organizarea unei coaliții antiteroriste internaționale. Am vorbit în timpul sesiunii ONU consacrate celor 70 de ani ai organizației. Am vorbit exact de acest lucru și evenimentele tragice care au urmat au confirmat faptul că noi am avut dreptate”.

În acest context, Vladimir Putin a făcut apel, implicit la Franța, să-și revizuiască poziția legată de necesitatea plecării imediate de la putere a președintelui sirian Bashar al-Assad. ”Franța a făcut parte din țările care au adoptat o poziție foarte dură în privința președintelui Al-Assad. I-am auzit tot timpul pe prietenii noștri francezi că rezolvarea problemei legate de plecarea președintelui Al-Assad trebuie să fie o condiție prealabilă pentru schimbări politice. Dar aceasta a protejat Parisul de un atentat terorist? Nu. Cred că nu trebuie să punem înainte chestiuni care sunt prin natura lor de importanță secundară. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să unim eforturile noastre în lupta împotriva terorismului și a organizațiilor teroriste. Și pe această bază trebuie să se cadă de acord asupra unei reforme politice”, a subliniat Vladimir Putin.

Președintele rus, un susținător al lui Bashar al-Assad, a decis, la sfârșitul lunii septembrie, lansarea unor operațiuni aeriene în Siria, în sprijinul forțelor regimului de la Damasc care luptă împotriva grupărilor teroriste, în special a Statului Islamic. SUA, care conduc coaliția internațională ce efectuează de mai mult de un an lovituri aeriene împotriva grupării jihadiste din Siria, acuză Moscova că intervenția sa are de fapt ca scop salvarea regimului Bashar al-Assad.

