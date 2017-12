„Vocea străzii”, aleasă cu grijă de Iohannis, se gudură pe lângă scaunul prezidenţial

07:55:05 / 09 Noiembrie 2015

La bulivar mitingisti!

Domnule ziarist,iti zic sincer,imi placu ce scrisesi.Stii ca este adevarat.Asa este domnule,Vazui ca te feresti sa sapi mai adanc la dreptul asta democratic al cetateanului frustrat,dreptul la asociere pentru ...sanse egale.Intradevar,te si intrebi,de unde au astia bani?Cine-i sponsorizeaza?Ce sanse egale au aceste ONG-uri?Ce este drept,partidele politice au mai fost controlate de structurile financiare,s-au mai gasit cate ceva,si cam atat.Dar nu s-a spus nimic despre verificarea acestor asocieri fie ele ONG sau fundatii,Sincer sa fiu ,pe mine nu a reusit sa ma convinga dezordinea strazii,unde mitingistii nu au nimic concret .Eu am stat pe bordura,si am auzit si vazut sloganuri si lozinci care se refereau la ceva ...in general.Nici-o referire la vreun politician local contestat sau adulat.Targetul democratilor stradali;schimbarea clasei politice.De acord.Pe cine pun astia in loc.Cine isi asuma raspunderea politica dar mai ales juridica pentru gafele facute?Si tot asa stand pe bordura ,auzeam niste soapte cum ca unii chiar sunt platiti cu ora.Si,unii chiar au recunoscut ca cu citiva ani in urma au fost platiti sa nu...cante.Acum,ignorat fiind,recunoaste.Se zice ca e unul Soros care ar da bani pentru o....cintare pe strada si daca are si ceva parfum monarhist este si mai bine,Domnu ex-rege abea asteapta sa puna o duda pe tortul mitingistilor stradali.