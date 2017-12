Voleibaliştii români au ratat calificarea la CM

Sîmbătă seară, la Kragujevac (Serbia), România a fost foarte aproape de o mare victorie în disputa cu Spania, campioana europeană en titre, victorie care ar fi reprezentat calificarea la turneul final al Campionatului Mondial de volei masculin din 2010, din Italia, după o pauză de... 28 de ani. În jocul de sîmbătă, contra Spaniei, după ce au pierdut primul set, voleibaliştii pregătiţi de Stelian Moculescu, Ulf Quell şi Mircea Dudaş şi-au adjudecat următoarele două seturi. 2-1 pentru România şi în setul patru tricolorii au condus cu 20-19, însă ibericii au egalat într-un final de set de infarct. Setul decisiv a fost dominat de Spania, care părea că va cîştiga fără emoţii. Revenirea echipei noastre, de la 10-14 la 13-14, a demonstrat că un succes în confruntarea cu ibericii ar fi fost posibil, dar punctul decisiv a aparţinut adversarilor. Scor final: România - Spania 2-3 (17-25, 25-23, 25-21, 25-27, 13-15). Dar n-a fost să fie. Began, Voinea şi ceilalţi jucători au părăsit terenul învinşi, dar au arătat că România poate reveni în elita voleiului european şi mondial. “A fost un joc bun. Din păcate, am pierdut, dar ce poţi face. Felicit echipa spaniolă. Am avut o bună şansă de a cîştiga cu 3-1, dar am pierdut-o. Viaţa merge înainte”, a declarat antrenorul Stelian Moculescu. “A ştiut că va fi un meci greu, pentru că România este o echipă foarte bună, îmbunătăţindu-şi jocul foarte mult în acest an. Sînt bucuros că am reuşit să revenim în ultimele două seturi”, a spus antrenorul Spaniei, Julio Velasco.

Partida de duminică, împotriva Estoniei, s-a încheiat cu succesul de palmares al jucătorilor români, care au cîştigat, cu 3-1 (26-28, 25-13, 31-29, 25-20), după ce estonienii s-au impus în primul set. În meciurile cu Spania şi Estonia, pentru echipa noastră au evoluat următorii jucători: Bartha - Gontariu, Stancu, Began, Olteanu (cpt.), Voinea şi Feher - libero, au mai jucat: Badea, Lică şi Laza.

Rezultate - Grupa L (în Serbia, la Kragujevac) - vineri: Spania - Estonia 3-1 (22-25, 25-21, 25-17, 25-14) şi Serbia - România 3-1 (25-17, 25-15, 22-25, 25-18); sîmbătă: Spania - România 3-2 (25-17, 23-25, 21-25, 27-25, 15-13) şi Serbia - Estonia 3-0 (25-15, 25-23, 25-22); duminică: România - Estonia 3-1 (26-28, 25-13, 31-29, 25-20) şi Serbia - Spania 3-1 (22-25, 25-18, 25-19, 25-20). Clasament: 1. Serbia 6p; 2. Spania 5p; 3. ROMÂNIA 4p; 4. Estonia 3p; Grupa J (în Bulgaria, la Varna) - vineri: Bulgaria - Portugalia 3-0 (25-22, 25-16, 26-24) şi Cehia - Olanda 3-1 (23-25, 25-13, 25-23, 25-21); sîmbătă: Bulgaria - Cehia 3-0 (25-15, 25-22, 25-14) şi Portugalia - Olanda 0-3 (21-25, 23-25, 24-26); duminică: Cehia - Portugalia 3-2 (25-16, 22-25, 25-12, 13-25, 15-8) şi Bulgaria - Olanda 3-1 (23-25, 25-16, 25-18, 25-23). Clasament: 1. Bulgaria 6p; 2. Cehia 5p; 3. Olanda 4p; 4. Portugalia 3p; Grupa K (în Polonia, la Gdynia) - vineri: Slovacia - Franţa 1-3 (20-25, 18-25, 25-22, 20-25) şi Polonia - Slovenia 3-0 (25-16, 25-23, 25-15); sîmbătă: Franţa - Slovenia 3-1 (27-25, 25-18, 20-25, 25-15) şi Polonia - Slovacia 3-1 (25-19, 26-28, 25-15, 25-19); duminică: Slovenia - Slovacia 2-3 (23-25, 25-23, 21-25, 25-21, 12-15) şi Polonia - Franţa 3-0 (25-17, 25-19, 25-21). Clasament: 1. Polonia 6p; 2. Franţa 5p; 3. Slovacia 4p; 4. Slovenia 3p. Primele două clasate din fiecare grupă au obţinut calificarea la turneul final.