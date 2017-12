Voleibaliştii români pleacă astăzi în Belgia

La sfîrşitul acestei săptămîni, naţionalele Belgiei şi României se vor întîlni în etapa a patra din Liga Europeană la volei masculin. Meciurile sînt programate vineri, la Leuven (Louvain), şi duminică, la Kortrijk (Courtrai), începînd cu ora 21.00, ora României. În vederea acestor partide, reprezentativa României pleacă astăzi spre Bruxelles, de unde va ajunge cu autocarul în cele două localităţi care găzduiesc jocurile. Românii şi belgienii se reîntîlnesc după o săptămînă: sîmbătă, la Constanţa, oaspeţii s-au impus cu 3-1, iar a doua zi gazdele s-au revanşat, scor 3-2. Selecţionerul României, Stelian Moculescu, va miza în Belgia pe acelaşi lot cu care a abordat şi meciurile de la sfîrşitul săptămînii trecute: Ghimeş şi Dascălu - coordonatori; Gontariu şi Lică - universali; Began, Stancu şi Laza - centri; Olteanu, Voinea şi Ciortea - extreme; Feher şi Tănăsescu - libero. „Sîntem încă în căutări, pentru că de la meci la meci jucătorii evoluează mai bine sau mai slab. Încercăm să rulăm toţi jucătorii şi să alcătuim un lot de 10-12 inşi care să joace. Încercăm mai multe variante şi la preluare, şi la coordonare, pentru că deocamdată nu avem o formulă standard de echipă”, a explicat Moculescu.

De partea cealaltă, antrenorul Claudio Gewehr are la dispoziţie un lot tînăr, lipsit de doi titulari cu mare experienţă. „Depestele s-a operat la gleznă acum două săptămîni, dar sper ca în 10-15 zile să fie din nou apt de joc, astfel încît să fie în formă pentru turneul de la Tampere, unde vom încerca să ne calificăm la Mondiale. Hoho revine la meciurile următoare, după ce a jucat în Dubai”, a anunţat Gewehr. Kristof Hoho, căpitanul naţionalei belgiene, a semnat pentru o lună cu Al Nasr, pe care a ajutat-o pe parcursul desfăşurării Campionatului Asiei pe cluburi. Totuşi, tinerii nu l-au dezamăgit pe Gewehr, obţinînd trei victorii în şase meciuri. „Avem jucători cu probleme, altora le-am dat vacanţă, de aceea tinerii din lot au avut oportunitatea de a juca mai mult. Mă bucur pentru ei şi pentru ce au arătat pe teren. Este posibil ca jucătorii tineri să nu aibă consistenţă pentru a juca la nivel înalt toată partida. În plus, noi ne asumăm mereu riscuri la serviciu, care cînd ne intră, cîştigăm, cînd nu ne intră, pierdem... Duminică, la Constanţa, am greşit prea multe servicii şi cred că asta a fost cheia meciului”, a conchis selecţionerul Belgiei.