Voleibaliştii români pregătesc meciurile cu Slovacia

Vineri şi sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, vor avea loc meciurile dintre România şi Slovacia, contând pentru etapa a doua din Liga Europeană la volei masculin. Învingători în primele partide, jucate săptămâna trecută în Spania, voleibaliştii români conduc în clasamentul Grupei A şi se vor duela cu Slovacia şi Marea Britanie pentru câştigarea grupei, locul 1 garantând calificarea la turneul final. Însă, până la turneul final de la Guadalajara (Spania este calificată direct, ca organizatoare), mai este cale lungă, iar tricolorii trebuie să demonstreze că eşecurile pe linie din calificările pentru Campionatul European reprezintă doar un accident. „Este mare diferenţă între meciurile de calificare la Campionatul European şi aceste victorii cu Spania, jocuri pregătitoare pentru echipa naţională. În primele am arătat ca o naţională cu mari lacune şi am pierdut de şase ori, destul de categoric. În Liga Europeană este cu totul altceva, se lucrează mult pentru omogenitatea unui nucleu de jucători şi obiectivele sunt altele”, spune Florin Voinea, unul dintre obişnuiţii echipei naţionale în ultimii ani. „Am întâlnit echipe foarte bine pregătite, dar, din păcate pentru noi, nu am avut destul timp să ne punem la punct. Se pare că mai avem foarte mult de muncă. Sunt nişte înfrângeri neplăcute, dar trebuie să mergem înainte şi să-l ţinem aproape pe domnul Moculescu, pentru că avem multe de învăţat de la el, cu siguranţă”, consideră Laurenţiu Lică. „Moralul jucătorilor nu depinde de rezultatele înregistrate, pentru că echipa întotdeauna a jucat bine, la posibilităţile ei de la acel moment. În campania pentru CE din 2011 am avut prea puţin timp pentru pregătire, iar dacă am juca acele meciuri acum, altele ar fi rezultatele. Acum însă trebuie să lăsăm trecutul şi să ne gândim doar la viitor”, a declarat Stelian Moculescu. După ce în calificările pentru Europene a folosit doar 13 jucători, selecţionerul echipei naţionale va utiliza şi alţi voleibalişti în meciurile următoare, pentru a-şi dea seama de potenţialul câtorva tineri de perspectivă. „Unii dintre jucătorii care au dus greul în calificări vor primi liber câteva zile. O să-i mai odihnim, o să-i mai chemăm iarăşi. Noi trebuie să creştem baza de selecţie pentru echipa naţională din anii următori, iar eu trebuie să-i văd pe toţi jucătorii tineri care au, cât de cât, perspectiva de a creşte valoric”, a explicat Moculescu.