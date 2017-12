Voleibaliştii români se îndreaptă spre Final Four

Vineri, în Sala Sporturilor din Constanţa, în Liga Europeană la volei masculin, naţionala României a obţinut a treia victorie din tot atâtea posibile şi rămâne pe primul loc în Grupa A. Tricolorii s-au impus, cu 3:0 (25:21, 25:23, 25:18), în confruntarea cu Slovacia, dar nu fără emoţii, pentru că echipa adversă a luptat pentru fiecare minge, mai ales în primele două seturi. Antrenorul Stelian Moculescu a mizat pe aceeaşi formulă de echipă utilizată în precedentele meciuri oficiale jucate în această primăvară, în timp ce Slovacia a utilizat mulţi tineri în formaţia de start şi doar doi titulari din echipa care obţinea în luna mai calificarea la Europene, Divis şi Ondrusek. Au evoluat - România (antrenor Stelian Moculescu): Bartha - Chiţigoi, Began, Stancu, Voinea, Borota şi Feher - libero (au mai jucat: Dumitrache şi Călin - libero); Slovacia (antrenor Emanuele Zanini): Holly - Bencz, Hukel, Piovarci, Divis, Jakubov şi Ondrusek - libero (au mai jucat: Zatko, Hrinak, Krisko şi Sopko). Sâmbătă, de la ora 18.00, tot în Sala Sporturilor din Constanţa, este programată a doua confruntare dintre România şi Slovacia.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Am stat bine la preluare şi serviciu, ceea ce a fost foarte important. Parţial bine am jucat la blocaj şi apărare, iar asta a fost cheia meciului. Da, am avut momente în care am fost nemulţumit de unele greşeli ale jucătorilor, dar asta e inerent în timpul unui meci. Erau lucruri pe care le discutasem la antrenamente şi care nu ne-au ieşit în meci aşa cum aş fi vrut. Sâmbătă va fi probabil cu totul alt meci, dar pentru noi important este să jucăm bine şi să creştem ca echipă” - Stelian Moculescu (selecţioner România).

„Nu a fost o victorie chiar aşa de clară, pentru că au fost seturi destul de echilibrate, mai ales primele două, dar ne-am concentrat mai bine pe finaluri de set şi am reuşit să le câştigăm. E drept că am avut perioade mai bune şi mai slabe, dar e bine că am revenit din coborâşurile inerente într-un joc şi am tranşat meciul în favoarea noastră. Meciul de mâine? Greu de spus dacă vom reuşi o nouă victorie cu 3:0. Ei ne ştiu destul de bine acum, aşa cum şi noi avem avantajul de a-i cunoaşte mai bine. Lupta e deschisă, dar sperăm la încă o victorie” - Radu Began (căpitan România).

„Avem mulţi jucători tineri, iar echipa mea a comis multe erori copilăreşti, mai ales în situaţii simple. A fost diferenţă mare între cele două echipe, mai ales la preluare şi în situaţiile de free-ball, în care tinerii nu s-au descurcat. Nu a existat continuitate în joc, dar aşa se întâmplă la echipele tinere, care au nevoie să crească. Aşteptam mai mult de la jucătorii experimentaţi, de la Divis şi Sopko, dar nici ei nu au oferit prea mult. Obiectivul nostru principal în Liga Europeană este să îmbunătăţim jocul tinerilor din lot. Vrem ca ei să capete experienţă în vederea Campionatului European de anul viitor, pentru care Slovacia este deja calificată. Avem răbdare cu ei, iar meciurile din Liga Europeană sunt ideale pentru aşa ceva. Nu este uşor, dar experienţa nu o dobândeşti în antrenamente, ci în meciuri cât mai dificile, cu adversari de valoare” - Emanuele Zanini (selecţioner Slovacia).

„O înfrângere cu 0:3 în faţa României a fost ceva neaşteptat şi neplăcut pentru noi. S-au făcut multe greşeli, incredibil de multe, care ne-au îngropat, pur şi simplu. E greu de explicat ce s-a întâmplat. Tinereţea nu explică toate aceste greşeli. Cred că nu am fost pregătiţi din punct de vedere moral pentru acest meci. Sper ca sâmbătă să fie altceva, ar fi incredibil să pierdem ambele meciuri cu România” - Martin Sopko (jucător Slovacia).

Alt rezultat din Grupa A: Spania - Marea Britanie 3:1 (25:15, 18:25, 25:23, 28:26). Programul Grupei B (se joacă sâmbătă şi duminică): Portugalia - Grecia (ora 19.00) şi Turcia - Austria (ora 18.00).

Clasament Grupa A

1. ROMÂNIA 3 3 0 9:3 6

2. Spania 3 1 2 6:7 4

3. Marea Britanie 3 1 2 5:6 4

4. Slovacia 3 1 2 3:7 4