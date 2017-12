Voleibaliştii români vor să cîştige şi în Belgia

Naţionalele de volei masculin ale României şi Belgiei au cîştigat fiecare cîte un meci din cele două găzduite de Sala Sporturilor din Constanţa, la sfîrşitul săptămînii trecute, în etapa a treia din Liga Europeană. De altfel, Grupa B, din care fac parte cele două echipe, este cea mai echilibrată dintre cele trei, toate echipele avînd încă şanse la calificare, la jumătatea întrecerii. În Grupa A, Spania şi Turcia se vor lupta pentru primul loc, iar în Grupa C, unde evoluează şi Portugalia, gazda turneului final, Slovacia pare favorită la prima poziţie. Victorioşi duminică pentru a doua oară în şase meciuri, cu acelaşi scor, 3-2, ca şi în faţa Germaniei,voleibaliştii tricolori i-au creat palpitaţii selecţionerului Stelian Moculescu. „Ăştia (n.r. - jucătorii de la echipa naţională) sînt masochişti, cîştigă doar în cinci seturi, ca să mă chinuie pe mine! Asta e soarta mea, pentru că şi nemţii tot aşa m-au chinuit! Or fi crezînd că o să trăiesc 100 de ani...”, a glumit Moculescu după cele două ore şi 20 de minute, cît s-a jucat duminică. „3-2 înseamnă că sîntem bine pregătiţi fizic! Oricum, 3-0 sau 3-2, tot o victorie rămîne, iar pentru public a fost frumos şi palpitant să vadă cinci seturi. A fost o victorie muncită, chiar dacă nu a fost un meci la fel de spectaculos, pentru că sîmbătă jocul a fost mult mai bun, tehnic şi tactic. Importantă a fost victoria, ne bucurăm pentru ea, dar trebuie să cîştigăm şi în Belgia măcar un meci, ca să ne luăm revanşa”, a declarat Laurenţiu Lică. „Era cît pe ce să pierdem iarăşi, dar am reuşit să întoarcem rezultatul, iar asta nu poate decît să ne bucure. Totuşi, cred că mai avem mult de muncit, relaţiile de joc nu sînt încă foarte bine stabilite. Avînd în vedere abordarea ultimului turneu de calificare la Mondiale, eu spun că mai avem nevoie de multă muncă”, a spus Marius Dascălu. „A fost un week-end bun pentru noi, ne-am simţit foarte bine în România. Sîmbătă am jucat mai bine noi, duminică România a făcut eforturi mai mari pentru victorie şi a obţinut-o. Cred că publicul a văzut un bun spectacol voleibalistic. Nu mă deranjează foarte mult înfrîngerea, pentru că, într-adevăr, în setul cinci am jucat mai slab, dar mă bucură că am cîştigat şi noi două seturi”, a sintetizat evoluţia echipei sale Claudio Gewehr, selecţionerul Belgiei. România şi Belgia se vor întîlni şi la sfîrşitul acestei săptămîni, cînd vor avea loc meciurile revanşă. Partidele sînt programate vineri, la Leuven, şi duminică, la Kortrijk, de la ora 21.00, ora României.