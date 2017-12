Voleibaliştii tricolori s-au calificat pentru Final Four!

Echipa naţională de volei masculin a reuşit o performanţă istorică în ediţia 2010 a Ligii Europene: calificarea în Final Four! Acest succes de prestigiu pentru voleiul masculin românesc vine să mai aline puţin din amărăciunea ratării prezenţei la turneul final al Campionatului European din 2011. Tricolorii au reuşit victoria decisivă în meciul de sâmbătă, câştigat cu scorul de 3:1 (25:21, 24:26, 25:21, 25:18) în faţa Slovaciei, la Nitra. „Ţin să-i felicit pe jucători, care au evoluat foarte bine, au avut răbdare şi au rezolvat situaţiile critice ale jocului mai bine decât adversarii. Suntem fericiţi că am reuşit calificarea în Final Four! Încercăm să construim o formaţie puternică, deşi în România nu avem prea mulţi jucători talentaţi sau cu experienţă. Important este să punem pe picioare o echipă şi să o facem să joace cât mai bine”, a declarat, după meciul de sâmbătă, selecţionerul României, Stelian Moculescu. Au evoluat pentru România: Bartha - Gontariu, Began, Laza, Chiţigoi, Borota şi Feher - libero. Duminică, slovacii s-au revanşat şi au obţinut victoria cu 3:0 (25:16, 25:22, 25:18), în condiţiile în care Stelian Moculescu i-a titularizat pe Teotoc, Lică, Spînu şi D. Pavel, alături de Laza, Borota şi Feher.

Indiferent de rezultatele înregistrate în ultima etapă, România va încheia Grupa A pe una dintre primele două poziţii şi se va califica alături de Spania pentru turneul final, programat pentru zilele de 16 şi 17 iulie 2010, la Guadalajara (Spania). În Final Four vor mai juca Portugalia şi Turcia, ambele calificate din Grupa B. Câştigătoarea Ligii Europene se califică pentru un turneu de baraj la care mai participă alte trei echipe, având ca miză două locuri în Liga Mondială 2011.

Tot în Grupa A, la Sheffield: Marea Britanie - Spania 0:3 şi 0:3. Rezultatele din Grupa B: Austria - Turcia 0:3 şi 3:1; Grecia - Portugalia 1:3.

Clasament Grupa A

1. Spania 10 7 3 24:15 17

2. ROMÂNIA 10 7 3 24:17 17

3. Marea Britanie 10 3 7 15:22 13

4. Slovacia 10 3 7 15:24 13