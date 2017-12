Vosganian - liber, Ariton - urmărit penal

06:02:57 / 13 Februarie 2015

CINE CREDE TOT CE-I SPUI , ESTE VAI DE CAPUL LUI

Presedintele K.Iohannis a primit asigurari de la clasa noastra politicianista (guvern, partide, parlament) ca a invatat ceva de la rezultatul alegerilor europarlamentare si ca va renunta la mijloacele si metodele folosite pana acum, adica , va merge la frizer si isi va schimba părul, ca de narav , nici vorba. Si presedintele i-a crezut . Cazul Vozganian demonstreaza ca nu exista speranta de indreptare si ca trebuie gasite mijloacele ca toti,absolut toti cei care conduc astazi partidele si asa zisii parlamentari , sa fie inlocuiti de urgenta . Cu cine ? Asta-i alta problema si mai grava. In locul ticalositilor actuali, vor veni copii si nepotii lui Mazare , Nastase , si altii ca ei , care astazi studiaza in Occident metode mai rafinate de a fura . Mai grav este faptul ca in acest timp , electoratul nostru care e sublim , tace complice , multumit ca guvernul a promis ca va face in al patrulea an de guvernare ce n-a facut in trei ani . Degeaba dau vina unii pe altii in cazul Vozganian , Toti sunt facuti din aceeasi tarâţă murdara pe care noi o luam drept făină . Mai constatam ceva : legea se aplica selectiv , ceea ce este foarte grav . Eminescu a stiut ce spune despre dreptate : “ Spuneti-mi ce-i dreptatea ? Cei tari se ingradira Cu-averea si marirea in cercul lor de legi; Prin bunuri ce furara , in veci vezi cum conspira Contra celor ce dansii la lucru-i osandira Si le subjuga munca vietii lor intregi “ .