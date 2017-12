Vosganian consideră că PLD există doar prin voinţa PD

Purtătorul de cuvînt al PNL, Varujan Vosganian, a declarat, ieri, la Cernavodă, că liberalii sînt capabili, în orice moment, să meargă pe liste separate faţă de PD, în cazul unor alegeri anticipate sau pentru Parlamentul European (PE). “Alegerile pentru PE va reglamenta multe lucruri în ceea ce priveşte viitorul politic al României. Trebuie să spun că am primit numeroase semnale din partea forurilor de conducere internaţionale, care ne semnalează faptul că în cazul în care mai continuăm cu dispute politice sterile, putem să pierdem uriaşul capital de imagine pe care l-a căpătat România în 2006. De aceea, cred că este responsabilitatea tuturor să punem capăt acestor dispute. Cea mai mare responsabilitate o are preşedintele Traian Băsescu, care, prin Constituţie, are obligaţia de a fi mediator între forţelor politice. Existenţa acelui bilet, în loc să incrimineze Guvernul, nu face decît să confirme că acest Executiv este, din punct de vedere al atitudinii faţă de mediul economic şi al conflictului de interese, unul corect. Dacă preşedintele României, care are în anturajul său pe ministrul Justiţiei, pe ministrul de Interne, nu a găsit de aproape doi ani nimic la adresa Guvernului şi a trebuit să se întoarcă la un bilet pe care i l-a semnalat o fostă consilieră a sa, asta arată că, în ciuda dorinţei sale, acest Guvern nu are probleme“, a spus Vosganian. Reprezentantul PNL nu a uitat să plătească poliţe şefului statului, căruia i-a cerut să-şi modifice atitudinea şi să nu caute dispute politice inutile. Vosganian a subliniat în conferinţa de presă că o posibilă susţinere a acţiunii de suspendare a preşedintelui României ţine doar de comportamentul pe care îl va avea Traian Băsescu, care, în viziunea lui Vosganian, este principalul responsabil al crizei politice din România. Purtătorul de cuvînt al PNL şi-a adus aminte în cadrul conferinţei de presă şi de PLD. Vosganian a spus că PLD este un eşec politic şi că acesta există şi va exista doar prin voinţa democraţilor.