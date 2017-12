„Votul pentru portocalii condamnă Constanţa la subdezvoltare”

Liderii filialelor sindicatelor constănţene afiliate la CNSLR Frăţia s-au întîlnit, ieri, cu candidaţi PSD pentru Parlamentul României. La întîlnire au participat Manuela Mitrea, candidat în Colegiul 8 pentru Camera Deputaţilor, Alexandru Mazăre, candidat în Colegiul senatorial 3, Liviu Stan, candidat în Colegiul 1 pentru Camera Deputaţilor şi preşedintele CNSLR - Frăţia - filiala Constanţa, Marian Foca. Candidaţii le-au explicat sindicaliştilor o serie de motive pentru care actualii guvernanţi nu ar trebui votaţi la parlamentare. Manuela Mitrea a spus că românii nu au bani să-şi plătească întreţinerea din cauza „unor şmecheri care se îndestulează din energia şi gazul ieftin produs la noi. Populaţia plăteşte doar 16% energia ieftină, iar restul este energie scumpă (termo şi nucleară), în timp ce cea mai ieftină (hidro) merge la şmecheri. Gazul din import merge tot către şmecheri, pentru că e mai ieftin”, a declarat Manuela Mitrea. Ea propune o schimbare pentru România, considerînd că începutul poate fi reprezentat de o comunicare mai bună cu sindicatele. „Urmează o perioadă foarte grea, chiar dacă premierul şi preşedintele ne-au spus să stăm liniştiţi, pentru că la noi nu ajunge criza. Fals! O criză mondială nu are cum să nu ne afecteze şi pe noi. În special, pe profilul ţării noastre, unde există atîtea vulnerabilităţi, cum este protecţia socială”, a mai spus Manuela Mitrea. În acest sens, ea susţine că românii au nevoie de un guvern stabil şi puternic, nu de unul minimal, cum a ajuns actualul Executiv liberal. Social democrata le-a reamintit sindicaliştilor ce s-a întîmplat în ultimii patru ani: un circ continuu între Tăriceanu şi Băsescu şi între PNL şi PD-L, două partide care au mers mînă în mînă la alegeri. La rîndul său, Alexandru Mazăre a spus că pentru ţara noastră vine o perioadă foarte grea, iar semnalele sînt evidente: restructurări, companii care se închid, disponibilizări terminînd cu o recesiune economică, analiştii susţinînd că ar fi cea mai gravă criză pe plan mondial, din 1923 încoace. El susţine că încă o guvernare galbenă - portocalie ar fi sinucidere curată pentru România: „Portocalii au început să-şi facă cu ochiul. PD-L-iştii sînt disperaţi că pot pierde aceste alegeri şi trimit semnale de dragoste către liberali. Vă daţi seama ce catastrofă ar fi încă o guvernare PNL - PD-L, iar cu Tăriceanu şi Băsescu?”. Deputatul a subliniat proiectele de dezvoltare locală iniţiate de la Constanţa şi blocate de actuala guvernare: reabilitarea Spitalului Judeţean, şoseaua de centură a Constanţei, şoseaua de coastă, investiţiile în turism, reabilitarea Gării Constanţa şi Autostrada Soarelui. „Gîndiţi pragmatic, echilibrat, naţional, nu cu sentimente, pentru că s-a dus perioada lui 2004, cînd veneau cu sloganuri „Să trăiţi bine!”. Orice vot pentru culoarea portocalie este un vot care condamnă Constanţa la subdezvoltare, la lipsa fondurilor şi la un guvern duşman şi ostil Constanţei”, a declarat Alexandru Mazăre. Candidatul pentru o funcţie de senator a vorbit şi despre cota unică de impozitare, care va fi diferenţiată pentru cei cu salariul sub mediu pe economie şi pentru cei cu salariul mai mare. „Nu avem o baghetă magică să spunem că gata, am venit cu un sac în spinare să rezolvăm toate problemele. Încercăm să mărim puterea de cumpărare diminuînd nivelul impozitului pentru cei cu salariile sub nivelul mediu pe economie. Avem nevoie de vitamine în economia naţională şi acestea ni le poate asigura statul, prin investiţii masive în infrastructură”, a concluzionat deputatul.