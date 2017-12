Vrei să-ți racordezi locuința la RADET? Ce trebuie să știi

11:15:11 / 27 Ianuarie 2017

DEBRANSARI ILEGALE DE LA RADET

Pe str.Pescarilor din Constanta, un bloc intreg s-a debransat "ilegal" de la Radet sub indrumarea presedintelui de asociatie care garanta ca nu va veni nimeni in control. Un singur apartament a ramas bransat dar pensionari fiind proprietarii nu au putut suporta cheltuielile de incalzire la un apartament cu 3 camere. Dupa numeroase sesizari si reclamatii catre RADET in care semnalam situatia debransarilor, desi solicitam insistent sa ni se raspunda in scris numai noua, proprietarilor reclamanti, RADET trimitea raspuns pe numele asociatiei. Raspuns evaziv si cu totul in afara subiectului discutiei. Am inchis robinetul din subsolul blocului care alimenteaza cu caldura asociatia. Cei de la RADET vin lunar si citesc gigacalorimetrul . Consum 0. Chiar nu se sesizeaza nimeni, vazand consum 0 si asociatia nu apare ca debransata ??? In concluzie, este mai bine sa te debransezi de la RADET chiar si ilegal pentru ca ORICUM nu primesti sprijin din partea lor in solutionarea problemelor. Se plang ca isi pierd abonatii dar cand primesc sesizari nu fac nimic sa amendeze macar o asociatie de locatari sau abonat si atunci vor aparea si reactii...