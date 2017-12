Vremea la Constanța pentru următoarele 3 zile!

Meteorologii anunță pentru 24 ianuarie, la Constanța, temperaturi maxime cuprinse între 1 și 4 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul -6 și -2 grade C. Vom vedea și razele soarelui, printre nori. Ziua de miercuri, 25 ianuarie, aduce, însă, la Constanța, potrivit meteorologilor, precipitații sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime se vor situa între -3 și 1 grad C, iar minimele vor fi cuprinse între -9 și -5 grade C. Și vineri, 26 ianuarie, sunt anunțate precipitații slabe cantitativ, temperaturile maxime fiind cuprinse între -7 și -4 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -14 și -10 grade C.