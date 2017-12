Vremea se răcește și revin ploile. Vezi cât de frig va fi!

Se strică vremea! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă începând de miercuri, 9 martie, de la ora 15.00, și până vineri, 11 martie, la ora 7.00. În intervalul menţionat, va ploua în cea mai mare parte a ţării. Totodată, vântul va avea intensificări locale şi temporare în regiunile sudice şi sud-estice, cu viteze de 50-60 km/h, iar vremea începe să se răcească. Potrivit specialiștilor de la ANM, miercuri, 9 martie, maximele se vor încadra între 9 și 15 grade Celsius în Dobrogea, iar minimele între 4 și 6 grade C. Joi, 10 martie, temperaturile nu vor mai depăși 12 grade C, iar vineri, 11 martie, nu vor fi mai mult de 9 grade C. În toată această perioadă, cerul va fi înnorat.