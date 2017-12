Wayde van Niekerk a intrat în istoria atletismului doborând trei recorduri

Sprinterul sud-african Wayde van Niekerk a devenit, sâmbătă, primul om din lume care a alergat 100 de metri sub 10 secunde, cursa de 200 de metri sub 20 de secunde (19.94) şi cea de 400 de metri sub 44 de secunde (43.48).

Sportivul în vârstă de 23 de ani deţine titlul mondial la 400 de metri, obţinut la Beijing, în 2015, iar sâmbătă şi-a îmbunătăţit timpul de la 100 de metri cu jumătate de secundă, coborând sub bariera celor 10 secunde (9.98).

„Wayde este un atlet special şi îi dorim un sezon ferit de accidentări înainte de Jocurile Olimpice. Sperăm ca spinterii noştri să spargă într-o zi bariera celor 9.90 de secunde”, a declarat Aleck Skhosana, preşedintele federaţiei de atletism din Africa de Sud.

Recordul mondial la 100 de metri este deţinut de Usain Bolt, din 2009, cu 9.58 de secunde. Tot în 2009, la Berlin, Bolt a stabilit şi recordul mondial la 200 de metri, cu 19.19 secunde. Recordul la 400 de metri este stabilit în 1999 de Michael Johnson, 43.18 secunde.