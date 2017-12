Weekend cu party pe mare, în... haine de gală

Mangalia continuă să fie, în această perioadă, o destinaţie principală a amatorilor de distracţii de pe litoral. Încă de la debutul de miercuri, fanii s-au îngrămădit în Portul Turistic Mangalia pentru a se bucura de atmosfera creată de cele mai cunoscute nume al industriei muzicale din România. Reuniţi sub titulatura Radio Mix, cei mai în vogă artişti ai momentului au electrizat mulţimea, joi seara, după ce Bogdan Alin Ota şi-a zidit personal propria stea pe noua alee din Portul Turistic Mangalia, în prezenţa primarului Mihai Claudiu Tusac, a soţiei şi a părinţilor. DJ Project şi Giulia, Connect R, Silvy, Leticia, Alex Anghel, Deepside Deejays, Fly Project şi Dagu Project au bombardat Portul Turistic Mangalia cu ritmurile care i-au consacrat. Favoritul publicului, Connect-R, a făcut o adevărată baie de mulţime, zeci de fani asaltându-l pentru autografe şi poze. „Publicul a fost foarte colorat, ca la mare şi foarte zgomotos”, a replicat acesta la finalul reprezentaţiei sale. Nelipsit la evenimentele importante din această vară de pe litoral, cântăreţul îşi aminteşte cu plăcere de experienţa de la Aqua Night Show, din parcul de distracţii Aqua Magic: „A fost deosebit pentru că am avut mult public tânăr, iar publicul tânăr, în general, nu are ipocrizii, nu se reţine în a se manifesta”. Finalul i-a avut în prim plan pe cei de la Fragma, care au fost acompaniaţi, pe ultima parte de un foc de artificii grandios.

„DE LA MANGALIA... CU DRAGOSTE” Dragostea a plutit în aer vineri la Mangalia. Într-o atmosferă deosebită, publicul a fredonat refrenele de suflet ale unor artişi precum Angela Similea, Ovidiu Komornyk, Mirabela Dauer, Claudia Pavel, Raoul şi mulţi alţii. Emoţia a atins cote maxime odată cu recitalul de încheiere, semnat BZN, proaspeţii „locatari” de pe Aleea Stelelor din Mangalia.

„PARTY PE MARE” Adrian Enache, Free DeeJays, Valentin Dinu, Amadeus, Florin Mureşan, Alexandra Ungureanu şi Crush, Vlad Miriţă şi Ellie White vor încânta publicul sâmbătă, când spectatorii vor avea parte de un adevărat „Party pe mare”. Cele mai diversificate, dar şi cele mai cunoscute ritmuri vor răsuna din Portul Turistic Mangalia, iar seara, cei prezenţi se vor bucura de Direcţia 5, responsabili de recitalul de final.

„MANGALIA, ÎN HAINE DE GALĂ” Seara dedicată câştigătorilor de la mai multe categorii muzicale îi va aduce în faţa publicului, duminică, pe monştrii sacrii de la Iris. Atmosfera se anunţă una incendiară, întrucât rockerii, programaţi să închidă seara cu reprezentaţia lor, sunt deosebit de iubiţi pe litoral, ca şi în restul ţării. Seara va fi completată de recitalurile semnate de artişti precum: Dan Bălan, Pepe, Amna, ROA, Play and Win, Antonia, Voxis şi Anda Adam.

„HORA NEAMULUI” Luni, de Sfânta Mărie, în ultima zi a festivalului organizat de Primăria Municipiului Mangalia, pe scena plutitoare se va încinge „Hora neamului”, unde îşi vor da mâna toate zonele folclorice ale României, luate individual, dar şi în interpretare de ansamblu, pe grupuri de interpreţi. Pe data de 16 august, în Portul Turistic Mangalia distracţia continuă cu un „bonus”, cu un recital Ştefan Bănică Jr., eveniment oferit gratuit cu sprijinul Primăriei Municipiului Mangalia.