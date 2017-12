Weekend-ul începe cu LMFAO, DJ şi trupe-tribut

Chiar dacă vara va rămâne, peste puţin timp, o frumoasă amintire pentru mulţi dintre cei care s-au dezlănţuit, în timpul sezonului, la party-urile de la malul mării, distracţia este mereu la cote maxime, în cluburile din Constanţa şi Mamaia.

„SEXY AND I KNOW IT\" Prima seară a weekend-ului începe pe ritmurile incendiare ale grupului american de electro-rap LMFAO, care va susţine, astăzi, după miezul nopţii, un concert în clubul Crema Summer din Mamaia. Preţul biletelor la show-ul interpreţilor hitului „Sexy and I Know it\" este de 30 de lei, acestea putându-se procura de la intrarea în club.

Duo-ul format din Redfoo şi SkyBlu va concerta şi la Arenele Romane din Bucureşti, pe data de 4 octombrie.

LMFAO s-a format în 2006, la Los Angeles, California. Muzica trupei are ca teme principale distracţia şi... băutura, iar cei doi artişti susţin că stilul lor muzical este „party rock\". Redfoo şi SkybBlu sunt doi DJ, producători, textieri şi dansatori care au crescut împreună în cartierul Pacific Palisades, unde au şi format grupul. În noiembrie 2008, au lansat EP-ul „Party Rock\", însă întregul album a apărut pe piaţă în iulie 2009. Albumul a ajuns până pe locul 33 în Billboard 200 şi numărul 2 în U.S. Chart Dance.

La începutul anului 2009, DJ Inphinity a folosit hitul semnat DJ Chuckie, „Let the Bass Kick\" şi vocile LMFAO, lansând mix-ul „Bass Kick in Miani\". Piesa a avut un imens succes la Miami Winter Music Conference 2009. În 2010, LMFAO şi David Guetta au lansat piesa „Gettin\' Over You\", care a devenit un hit internaţional, ajungând pe primele poziţii în top în 11 ţări şi pe locul I în trei dintre ele, printre care şi Marea Britanie. Printre numele de top cu care artiştii au avut tangenţe profesionale se numără Madonna, Justin Bieber, Fergie, Nicki Minaj, Flo Rida sau T Pain. În 2011, LMFAO a susţinut un turneu în Asia şi şi-a lansat propria linie vestimentară. În august 2011, LMFAO a filmat videoclipul piesei „Sexy and I Know it\".

GOJIRA & DJ UNDOO Tot în această seară, amatorii ritmurilor electronice sunt aşteptaţi în clubul constănţean Goblin, care începe în forţă stagiunea de toamnă - iarnă cu un superparty. Vor „încinge” atmosfera doi „grei ai platanelor”, Gojira & DJ Undoo, în preţul biletelor - 15 lei - fiind inclus şi un shot „din partea casei”.

ZEN - TRIBUT U2 O altă petrecere recomandată constănţenilor este şi cea de redeschidere a clubului Doors. Protagonista „re-opening party”-ului din această seară va fi Zen, o trupă-tribut U2, startul show-ului urmând să se dea de la ora 22.00.