Will.i.am, acuzat de un DJ rus că i-a furat o piesă

Will.i.am, membru al trupei The Black Eyed Peas, este acuzat de un producător muzical rus că i-a furat o piesă, pe care a inclus-o pe cel mai nou album solo al său, ”(hash)willpower”, însă Will.i.am a respins acuzaţiile DJ-ului rus Arty. El a explicat că a auzit piesa acestuia ”Rebound”, lansată în 2011 şi i-a scris producătorului rus pentru a-i propune o colaborare, lucru la care acesta a răspuns iniţial pozitiv. Însă, în ultimele săptămâni, DJ-ul rus a anunţat pe pagina sa de Facebook că nu a ajuns la o înţelegere cu Will.i.am şi că această chestiune este analizată în prezent de avocaţii celor două părţi. În plus, între timp, DJ-ul rus a lucrat la această piesă cu un alt producător. Will.i.am a înregistrat o nouă versiune a piesei ”Rebound”, împreună cu Chris Brown, intitulată ”Let\'s Go”, cântecul fiind criticat de fanii lui Arty. Rapperul american l-a menţionat, de altfel, pe Arty - al cărui nume real este Artem Stoliarov - drept compozitorul piesei, în notele explicative de pe albumul ”(hash)willpower”, lansat săptămâna aceasta. Will.i.am mai spune că nu ştia că Arty a lucrat cu un alt producător la această piesă şi că avocaţii săi analizează cazul. De altfel, el spune că problemele au apărut din cauza procedurilor birocratice greoaie privind drepturile de autor.

Will.i.am, al cărui grup The Black Eyed Peas a decis să facă o pauză în urmă cu doi ani, spune că s-a confruntat cu aceleaşi proceduri birocratice greoaie când Estelle şi Kanye West au lansat piesa ”American Boy”, la care au folosit fragmente din cântecul lui din 2007 ”Impatient”. În vârstă de 38 de ani, Will.i.am (William Adams) este cântăreţ, compozitor, DJ, producător şi filantrop, devenit celebru ca membru al formaţiei The Black Eyed Peas. A primit, printre altele, şapte premii Grammy, opt American Music Awards, un premiu Billboard Music, două MTV Video Music Awards şi trei World Music Awards, toate alături de colegii săi de la The Black Eyed Peas. Will.i.am a lansat şi patru albume solo, începând din 2001. Ca producător, a lucrat cu nume mari ale muzicii, precum Michael Jackson, Justin Bieber, Eazy-E, Britney Spears, U2, Rihanna, Usher, Justin Timberlake, Earth, Wind & Fire, Nicki Minaj. În prezent, Will.i.am este unul dintre juraţii variantei britanice a emisiunii de talente The Voice.