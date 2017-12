Xavi Hernandez, MVP-ul turneului

Mijlocaşul spaniol al lui FC Barcelona, Xavi Hernandez, a fost ales cel mai bun jucător de la EURO 2008. Într-un sezon modest la echipa sa de club (Barca n-a cîştigat nimic pe plan intern sau internaţional, terminînd pe trei în Primera Division!), Xavi obţine deplina consacrare la echipa naţională, cîştigînd titlul european şi titlul de MVP al Euro 2008 - Castrol Player of the Tournament! Probabil acesta este apogeul carierea mijlocaşului de 28 de ani, caracterizat astfel de directorul tehnic al UEFA, Andy Roxburgh: “L-am ales pe Xavi, pentru că el este exemplul classic al stilului de joc spaniol. El şi-a pus amprenta pe toate capitolele în care Spania a dominat fotbalul la Euro - posesie, pase, atac.” Ajungînd la 63 de selecţii la naţională, Xavi Hernandez a fost ales “Castrol Player of the Tournament” de către UEFA Technical Team, care a ţinut cont şi de părerile fanilor, care au votat pe site-ul UEFA. Despre dominarea iberică la EURO 2008 vorbeşte şi faptul că titlul de golgeter l-a obţinut David Villa (chiar dacă nu a jucat în finală, fiind accidentat!), iar în echipa turneului (de fapt lotul turneului!) întîlnim nu mai puţin de nouă jucători spanioli. Dar iată lotul turneului ales de aceeaşi UEFA Technical Team - portari: Gianluigi Buffon (Italia), Iker Casillas (Spania), Edwin van der Sar (Olanda); fundaşi: Bosingwa (Portugalia), Philipp Lahm (Germania), Carlos Marchena (Spania), Pepe (Portugalia), Carles Puyol (Spania), Yuri Zhirkov (Rusia); mijlocaşi: Hamit Altıntop (Turcia), Luka Modrić (Croţia), Marcos Senna (Spania), Xavi Hernández (Spania), Konstantin Zyryanov (Rusia), Michael Ballack (Germania), Cesc Fàbregas (Spania), Andrés Iniesta (Spania), Lukas Podolski (Germania), Wesley Sneijder (Olanda); atacanţi: Andrei Arshavin (Rusia), Roman Pavlyuchenko (Rusia), Fernando Torres (Spania), David Villa (Spania). Deci nouă spanioli, trei germani, patru ruşi, cîte doi olandezi şi portughezi şi cîte un reprezentant din Turcia, Croaţia şi Italia, comisia amintită încercînd să împace pe toată lumea!

Un mort şi 52 de arestări la Madrid

Celebrarea cîştigării Campionatului European de către Spania s-a soldat cu 52 de arestări în noaptea de duminică spre luni, iar o persoană a fost găsită decedată, potrivit ediţiei online a cotidianului “Marca”. Un suporter al echipei naţionale a Spaniei a fost găsit mort în centrul Madridului, în piaţa “Alecara de Henares”, iar bărbatul în vîrstă de aproximativ 40 de ani şi-a pierdut viaţa după ce s-a lovit cu capul de asfalt, în urma consumului prea mare de băuturi alcoolice. Poliţia a anunţat că pe corpul bărbatului nu au fost găsite alte urme de violenţă, iar decesul s-a produs în urma traumei puternice. Poliţia spaniolă a anunţat că 52 de suporteri au fost arestaţi numai în capitala Spaniei, din cauza comportamentului pe care l-au avut în timp ce se bucurau pe străzi. Alte 26 de persoane au fost spitalizate, iar una dintre ele este în stare gravă. În Barcelona au fost reţinute 14 persoane pentru tulburarea liniştii publice, iar în oraş şi împrejurimi au existat peste 91 de incendii provocate de arderea pubelelor de gunoi.