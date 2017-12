Zece clinici vor derula în acest an Programul gratuit de fertilizare in vitro și embriotransfer al Ministerului Sănătății, care va beneficia de un buget de 1.857.000 lei. Ministerul Sănătății estimează că 300 de cupluri vor putea beneficia în acest an de program iar în funcție de adresabilitate, dar și de fondurile alocate Sănătății, suma poate fi majorată în urma rectificărilor bugetare. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Sănătății, comisia de specialiști desemnată prin Ordin de ministru a încheiat procesul de selecție a unităților sanitare care au îndeplinit criteriile de eligibilitate stabilite prin Ordinul 386/ 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 și 2016. "În următoarele săptămâni direcțiile de sănătate publică vor încheia contractele cu unitățile sanitare selectate pentru demararea procedurilor de fertilizare. Estimăm că, în partea a doua a lunii iunie, cuplurile infertile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru includerea în program vor putea depune dosarele de includere în program", a declarat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, conform comunicatului de presă. Sursa citată precizează că se va deconta o singură procedură FIV, în sumă de aproximativ 6.188 lei. Clinicile selectate în program sunt: Clinica Promed System SRL (Spitalul Wellborn) Târgoviște, SC Life Line—Medical Center SRL București, SC Medlife SA București, Clinica Medicală Gynera SRL București, SC Biogenesis IVF SRL București, SC Clinica Polisano SRL Sibiu, Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie 'Prof. Dr. Panait Sârbu' București, SC BABE SRL Sângeorgiu de Mureș, SC Gynatal SRL Timișoara SC LID Medical Center SRL București.