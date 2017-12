Zeci de reclamaţii privind prezenţa copiilor la protestele din Piaţa Victoriei

06:40:49 / 15 Februarie 2017

Superb

Ziua in care parintii,in mod organizat,si-au adus copii la un miting in foarte multe orase din tara a fost cea mai grea palma primita de guvernantii actuali,de cei care au fost sau vor fi guvernanti. Tara trebuie condusa in asa fel incat prima grija sa fie pentru binele copiilor si nepotilor nostri. Mitingul a fost plin de candoare,frumos,chiar superb. Sper sa nu se coboare la nivelul atat de jos ca unii dintre parinti sa fie amendati,amenzi care vor afecta in primul rand copiii,care copii cand vor deveni maturi sper sa stie cum trebuie sa voteze si mai ales sa mearga sa voteze