Zenga a semnat un contract pe două sezoane cu Al Ain

Fostul tehnician al echipei Steaua, Walter Zenga, a semnat un contract pentru două sezoane cu gruparea Al Ain din Emiratele Arabe Unite. Zenga îl va înlocui în funcţie pe Anghel Iordănescu, care a antrenat echipa arabă în perioada iunie-decembrie 2006 şi a fost demis din cauza rezultatelor slabe. Al Ain, cîştigătoare a Ligii Campionilor Asiei în 2003 şi cîştigătoare a campionatului din Emiratele Arabe Unite de nouă ori, se află în acest sezon pe penultimul loc, cu şase puncte în nouă meciuri. “Sînt bucuros că mă aflu aici după ce am antrenat în România, Serbia, SUA şi Turcia. Am vizitat Al Ain în urmă cu şase luni, dar nu am ajuns atunci la un acord. Ştiu că Al Ain trece printr-o criză, dar accept provocarea şi nu voi precupeţi niciun efort pentru a readuce echipa în frunte”, a spus Zenga. Zenga crede că la Al Ain există câţiva jucători talentaţi. “Nu vreau să discut despre ceea ce s-a întîmplat în ultimele luni. Mai întîâi trebuie să vedem care este problema şi să găsim soluţii. Oricum, după ce am urmărit câteva meciuri, pot să spun cu convingere că există cîţiva jucători talentaţi la Al Ain”, a afirmat Zenga. Cariera de antrenor a lui Walter Zenga, fost portar al naţionalei Italiei, mai cuprinde formaţiile New England Revolution (SUA), FC Naţional, Steaua (România), Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Gaziantepspor (Turcia).