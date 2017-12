Zi mare pentru Ioana Crețu. A început cursurile la Bolshoi Ballet Academy

Cu multă perseverență și muncă, forțând limitele fizice, traversând obstacole, cele mai mari vise prind contur cu sprijinul și încrederea celor dragi. Astfel a prins contur și visul balerinei constănțene Ioana Crețu, care, la 18 ani, a fost admisă la Bolshoi Ballet Academy după un an de probă la renumita școală de dans. Pe 1 septembrie, constănțeanca a început prima zi de școală.

„ÎMI DORESC SĂ AJUNG SĂ DANSEZ PE CELE MAI MARI SCENE ALE LUMII”

„Este prima zi de școală. Emoții sunt ca de început de an. Profesori noi, alte cerințe - mai mari -, dar sper că voi reuși să fac față și acum. Materii de cultură generală pe care le studiez în limba rusă. Este minunat faptul că am ajuns aici. Nu m-am gândit niciodată așa departe. Nu am îndrăznit. Dar acum toate visele prind contur. Îmi doresc să ajung să dansez pe cele mai mari scene ale lumii”, a declarat, pentru „Telegraf”, Ioana Crețu.

DE LA GIMNASTICĂ AEROBICĂ LA BALET

Pe când avea cinci ani, Ioana a început gimnastica aerobică la Clubul Sportiv Farul Constanța sub îndrumarea antrenoarei Cristiana Spînu. La aproape 14 ani s-a văzut nevoită să renunțe și să o ia pe alt drum, la sugestia antrenoarei sale și a coregrafei Nicoleta Dendiu. Din semestrul al II-lea din clasa a VII-a, părinții au înscris-o la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, secția coregrafie. „În paralel am înscris-o și la Școala de balet „Elizabeth Pândichi Lux”. A participat la câteva concursuri pentru a forța puțin progresul. Își dorea foarte mult să studieze la o școală de renume. Doamna Betty Lux a ajutat-o și a sprijinit-o din tot sufletul”, a spus mama Ioanei, Iuliana Crețu, care, zilele acestea, este alături de fiica sa la Moscova. În sala de balet a Școlii „Elizabeth Pândichi Lux” au fost filmate momentele artistice pe care cei de la Academia de balet din Moscova le cereau. „Betty este omul căruia îi datorăm această reușită. În urma vizionării DVD-ului, Ioana a fost admisă la Bolshoi Balet Academy, în anul 2015-2016. Un an de probă. La finalul anului școlar, în luna iunie, a susținut examenul de dans clasic, care a fost hotărâtor pentru intrarea în programul de diplomă. Încă trei ani. Au fost cinci locuri pentru acest program, iar ea a ocupat unul. Cinci locuri pentru străini. La Balshoi Ballet Academy mai este o fată din București, Ana Badea, dar nu este în același an cu Ioana. Este în anul II acum”, a completat mama talentatei balerine din Constanța.

STATUL ROMÂN NU ACORDĂ BURSE?

Vestea admiterii Ioanei Crețu la prestigioasa școală de balet este umbrită de faptul că statul român nu sprijină eforturile tinerilor talentați care, prin performanțele lor, devin ambasadori ai țării peste hotare. „Rușii nu dau burse! Ioana nu are bursă. Noi, părinții, suntem cei care facem eforturi uriașe să o susținem. Statul român doarme. Copiii din alte țări sunt susținuți financiar de statele cărora le aparțin”, a declarat cu mâhnire, pentru „Telegraf”, Iuliana Crețu.

Referitor la performanțele coregrafice ale tinerei balerine, directorul adjunct al Colegiului „Regina Maria”, profesoara de coregrafie Carmen Chilea, a spus pentru „Telegraf”: „Ioana Crețu nu a studiat baletul cu mine, dar a fost o elevă foarte bună, foarte muncitoare, extrem de dornică să facă balet. Cu siguranță va ajunge foarte bine. Îi doresc succes și tot binele din lume. Cred că nu îi este ușor, dar arta cere sacrificii. Are toate calitățile necesare pentru a face meseria de balerină. Este și o fată foarte deșteaptă”.

