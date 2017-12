Zidane, consultant la postul Canal Plus

Fostul internaţional Zinedine Zidane a semnat un contract cu Canal Plus, conform căruia va fi consultant la acest post de televiziune, şi a declarat că nu va juca la o echipă de amatori în acest sezon. "Sînt mulţumit, pentru că în această dimineaţă (n.r. miercuri) am semnat contractul", a declarat Zidane. "Comentator? Nu este o situaţie în care să mă simt în largul meu, deşi aş fi tentat să glumesc puţin. Vom vedea, sînt aici ca să învăţ", a adăugat fostul fotbalist, care a menţionat că în anii viitori va deveni "mai vorbăreţ, cu siguranţă". Fostul căpitan al reprezentativei Franţei va fi prezent la evenimentele importante difuzate de Canal Plus, cum ar fi cel de-al 1.000-lea meci transmis de acest post (duminică seară, Olympique Marseille - Olympique Lyon, din etapa a X-a a campionatului Franţei), dar şi la alte proiecte, ca "întîlnirea cu alte vedete ale sportului" sau o "seară Zidane". Zinedine Zidane a declarat, referitor la ideea pe care a menţionat-o în luna iulie, de a juca la echipa de amatori din cartierul Castellane, din Marsilia, că în acest sezon nu va evolua la nicio formaţie.