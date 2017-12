Ziua desemnării candidatului ACL pentru Cotroceni

ANUNȚ Astăzi vom afla sau cel puțin așa ar trebui, candidatul PDL și PNL la alegerile prezidențiale din toamnă. Bătălia pentru prezidențiabilul Alianței Creștin-Liberale (ACL) s-a dus, în principal, între Cătălin Predoiu (PDL) și Klaus Iohannis (PNL), în timp ce Monica Macovei și Mihai-Răzvan Ungureanu (ambii de la PDL) s-au agitat de pomană pe margine, spunând că vor și ei la Cotroceni. Deși s-au făcut tot felul de studii și calcule cu privire la cine are cele mai mari șanse de a intra în cursa prezidențială, există voci din interiorul Alianței care spun că liderii celor două partide s-au înțeles asupra viitorului prezidențiabil încă de acum o săptămână. Cel mai probabil, candidatul noii Alianțe Creștin-Liberale (ACL) va fi Klaus Iohannis, în timp ce lui Cătălin Predoiu, spun aceleași surse din interiorul ACL, i-ar reveni funcția de premier, în cazul în care Iohannis va ajunge președintele țării. Reamintim că varianta cu Predoiu - viitor șef al Guvernului - este doar una dintre variantele de lucru luate în discuție în interiorul Alianței. Aceleași surse mai spun că președintele PDL, Vasile Blaga, va conduce campania ACL, „buldogul“ dorind să demonstreze în acest fel că PDL se implică total în ceea ce va însemna marele proiect politic de dreapta. Blaga revine astfel ca strateg al unuia dintre principalii candidați în lupta cu prezidențiabilul PSD, după ce în 2004 a condus campania la prezidențiale a unui alt primar - Traian Băsescu.

PREFERINȚE Anunțarea candidatului a fost amânată cu aproape o săptămână, după ce ambele partide (PNL și PDL - n.r.) au comandat câte un sondaj pentru a arăta care dintre cei doi candidați are șanse mai mari în cursa prezidențială. Din câte se pare, întârzierea anunțării candidatului ar fi fost generată de PDL, care a tărăgănat realizarea cercetării sociologice. Purtătorul de cuvânt al PNL, Alina Gorghiu, a spus că, absolut sigur, candidatul ACL va fi anunțat luni (astăzi). Și președintele PNL a confirmat că anunțul candidatului va fi făcut luni. În plus, Iohannis a anunțat că partidele din ACL vor începe, tot de luni (astăzi - n.r.), strângerea de semnături pentru candidatul Alianţei, cu toate că numele acestuia nu se cunoaște încă oficial. În altă ordine de idei, primarul Sibiului este și favoritul președintelui Traian Băsescu, care a spus că, dintre acesta și premierul Victor Ponta, la prezidențiale l-ar vota pe liderul liberal. De partea cealaltă, Cătălin Predoiu a afirmat că va lupta ”până în ultimul moment” pentru a fi desemnat prezidențiabilul ACL, dar că PNL și PDL vor lucra în echipă după desemnarea nominalizării, indiferent care va fi acesta. Între timp, colegii de partid ai lui Iohannis și Predoiu au păreri împărțite. Dacă vicepreședintele PNL Teodor Atanasiu spune că liberalul este cu mult în fața fostului ministru al Justiției, senatorul PDL Traian Igaș afirmă că Predoiu ar trebui să fie candidat la Președinție, în timp ce Iohannis ar fi bun de premier. Nu aceeași părere o are și democrat liberalul Gheorghe Falcă, care a afirmat că președintele PNL va fi candidatul ACL la prezidențiale. ”Iohannis stă mai bine în sondaje, nu pot să nu văd acest lucru. Întodeauna l-am susţinut pe Predoiu, dar cercetările spun altceva”, a spus Falcă.