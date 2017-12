Ziua în care depresia a ucis cinci persoane pe șinele de tren!

Zi neagră în România. O tânără măcinată de depresie și alte suferințe a ales să se sinucidă, luându-i cu ea pe cei trei copii ai săi. Femeia s-a aruncat, alături de fetele sale cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani, în fața unui tren care trecea de la Bucureşti la Constanţa, în zona Haltei Brăneşti. Tragedia a scos la iveală o dramă cutremurătoare prin care trecea femeia. La câteva ore după acest accident macabru, un bărbat din Vaslui a ales să moară în același mod.

O tragedie imensă a cutremurat întreaga Românie joi, 17 august. O tânără mamă a ales cel mai urât mod să își pună capăt zilelor, luându-i după ea și pe cei trei copii ai săi. Femeia s-a aruncat, alături de fetele sale cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani, în fața unui tren care trecea de la Bucureşti la Constanţa, în zona Haltei Brăneşti. Dincolo de latura macabră, tragedia, care la prima vedere este inexplicabilă, a scos la iveală o dramă fără margini prin care trecea femeia. Tânăra, care, potrivit anchetatorilor, nu avea nici 30 de ani, a lăsat în urmă un mesaj foarte scurt, scris pe o foaie ruptă dintr-o agendă: „Îmi pare rău, nu mai suportam suferința!”. Atât a lăsat femeia în urmă, fără să dea detalii despre ceea ce o macină. În urma primelor cercetări, anchetatorii au descoperit că femeia era depresivă, fiind internată de două ori la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Profesor Doctor Alexandru Obregia”. Problemele sale erau ignorate cu desăvârșire de membrii familiei, cu care chiar avea numeroase conflicte. Cumnatul femeii a declarat, pentru Antena 3, că aceasta era însărcinată cu un copil pe care nu și-l dorea, dar la care nici nu putea renunța, din cauza religiei. Mai mult, rudele ei nu au acceptat niciodată căsătoria cu soțul ei, care era de etnie rromă. De parcă aceste lucruri nu ar fi fost suficient de apăsătoare pentru o tânără în floarea vârstei, ancheta începută de criminaliști a relevat că sinucigașa a încercat să divorțeze în 2009. Potrivit Antena 3, gelozia excesivă a soțului a copleșit-o și a determinat-o să facă primii pași pentru destrămarea căsniciei. Însă, la scurt timp, a renunțat la acțiunea de divorț. Vecinii au mai scos la iveală un detaliu șocant din viața nefericită a tinerei care și-a pus capăt zilelor pe șinele de tren. Ei spun că aceasta era hărțuită, dar nu au precizat de cine.

SUFERINȚĂ IGNORATĂ PÂNĂ LA MOARTE

Se pare că rudele femeii habar nu aveau de suferințele care o măcinau lent. Fratele tinerei a declarat că sora lui era fericită și că se înțelegea bine cu familia. „Nu știu nimic. Eu ieri (miercuri, n.r.) am venit de la mare, iar ea era acasă. Se înțelegea bine cu bărbatul ei. Aveau împreună trei fete. Nu era însărcinată”, a spus bărbatul, citat de Antena 3. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au deschis un dosar penal „in rem”, în acest caz, pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

CUM EXPLICĂ SPECIALIȘTII GESTUL?

Cu toate acestea, nimeni nu își poate explica de ce femeia a ales să își ia și copiii în drumul spre moarte, deși specialiștii au înaintat diverse ipoteze. Psihiatrul Gabriel Diaconu a scris pe Facebook despre motivele care ar fi putut s-o împingă pe femeie spre acest gest extrem, trăgând un semnal de alarmă asupra faptului că, în general, suferințele de genul celor prin care trecea tânăra sunt ignorate de apropiații celor afectați. „Mă uit cu amărăciune la tragedia acestei zile. Că un om se sinucide e suficient de trist. Că se sinucide cu copiii de mână e pe cât de absurd, pe atât de greu de descifrat. Există un singur univers în care așa ceva se întâmplă: anume unul în care a avut loc o reformă a minții, astfel încât protagoniștii sunt convinși că moartea e o soluție, sau că moartea salvează, sau că moartea îndeplinește promisiuni. Cred că femeia a gândit, în tulburarea minții ei, că face un gest matern, altruist. Cred, în același timp, că gestul nu a fost impulsiv. Cred că avea o suferință psihiatrică. Nu cred că era una ascunsă. Era manifestă, știută celor din jur chiar dacă cei din jur n-o vedeau potențial letală. Ceea ce a fost, până la urmă. Nu, aici nu vorbim de selecție naturală, degenerare morală sau suflete vândute. Vorbim de expresia unei boli, interacțiunea ei cu mediul, cu limitele de înțelegere ale culturii dimprejur. Și de indiferența oamenilor vis-a-vis de condiția femeii în general. De durerea psihică a celui însingurat până la punctul de la care nu mai poți duce. Nu scuz fapta. Observ în schimb contextul. Oricât am vorbi de suicid în Romania, majoritatea oamenilor vor continua să îl judece ca pe un păcat sau aberație, ca pe o slăbiciune sau o trădare. Nimeni nu se va opri să numere. Această femeie devenise mamă la 18 ani. De aici, din traiectoria ei prin viață, din jugul pe care viața îl pune multor femei în România, din sărăcia cu duhul, din penuria resurselor începe totul. E doar o altă pată de sânge pe obrazul nerușinat al unei țări care nu face nimic pentru sănătatea mintală a celor nevoiași sau în nevoie de ajutor. Nu știu să fie o lume mai bună dincolo de moarte. Dar știu că prin moartea lor, astăzi, viața de aici se dovedește un dram mai rea”, a scris medicul pe rețeaua de socializare. La doar câteva ore după tragedia mamei care s-a aruncat în fața trenului împreună cu cei trei copii ai săi, încă un român a recurs la acest gest fatal. De această dată, tragedia s-a întâmplat în Gara Vaslui, unde un bărbat s-a aruncat în fața trenului. Din primele informaţii, sinucigașul de 40 de ani s-a aruncat în faţa trenului Inter Regio Iaşi - Bucureşti, însă oamenii legii continuă cercetările pentru a afla care au fost motivele ce au stat la baza deciziei necugetate a bărbatului.

CÂȚI OAMENI AU ALES CFR PENTRU A-ȘI PUNE CAPĂT ZILELOR?

CFR Călători a prezentat o statistică, pe primele 7 luni ale anului 2017, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în ceea ce privește incidentele și accidentele la nivel de cale ferată. Astfel, în primele 7 luni ale lui 2017 au avut loc 56 de loviri auto la treceri la nivel cauzate de nerespectarea indicatoarelor rutiere și barierei, dar și 27 de sinucideri. În aceeași perioadă a anului precedent, au avut loc 89 de loviri auto la treceri la nivel cauzate de nerespectarea indicatoarelor rutiere și barierei și 34 de sinucideri.