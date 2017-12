În fiecare an, la data de 31 mai, Organizația Mondială a Sănătății și partenerii săi marchează Ziua mondială fără tutun, în încercarea de a atrage atenția asupra riscurilor majore pe care le prezintă consumul de tutun asupra sănătății.

Tema de anul acesta promovează introducerea ambalajelor integral standardizate (''Get ready for plain packaging''), măsură ce are rolul de a nu le mai permite producătorilor din domeniu să folosească ambalaje care să încurajeze folosirea acestor produse. Mai exact, de pe pachetele de țigări vor dispărea elemente cum ar fi culorile variate, imaginile sau logo-urile, permițându-le producătorilor să imprime doar numele mărcii, cu litere de dimensiuni standard, scris într-un anumit loc de pe pachet, alături de avertismente referitoare la riscurile consumului de tutun asupra sănătății, precum și de informații legate de substanțele toxice conținute.

Folosirea pachetelor standardizate va face aceste produse mult mai puțin atractive și va reduce, totodată, folosirea lor în scopuri promoționale, crescând, în același timp, eficiența avertismentelor asupra sănătății, notează site-ul oficial al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS).