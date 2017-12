ZIUA PREFECTULUI! Cea mai nouă sărbătoare națională?!

Credeați că avem suficiente sărbători de celebrat? Ei bine, nu! Asta pentru că aleșii sunt pe cale să ne ofere una nouă. Nouă parlamentari din PSD, PNL și ALDE, dintre care şapte sunt foşti prefecţi, au depus la Senat o propunere legislativă prin care doresc instituirea zilei de 2 aprilie drept Ziua Instituției Prefectului din România. Viitoarea sărbătoare națională ar urma să fie marcată de autoritățile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice de cultură din ţară şi din străinătate prin organizarea unor programe şi manifestări cu caracter cultural-ştiinţific dedicate recunoaşterii rolului şi meritelor Instituţiei Prefectului la dezvoltarea ţării noastre din punct de vedere economic, cultural şi social, se arată în proiectul de lege. În acest scop, potrivit articolului 3 al proiectului de lege, „autoritățile centrale şi locale pot sprijini material şi logistic“ desfășurarea sărbătorii, „în limita fondurilor disponibile“. Dacă va fi aprobat proiectul de către Parlament, Ziua Prefectului ar trebui sărbătorită în fiecare an pe 2 aprilie, pentru că la acea dată a fost înfiinţată, acum 153 de ani, această funcţie. Propunerea de lege a fost depusă la Senat şi va fi dezbătută în procedură de urgenţă.

SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ CU PRAZ ȘI ZAIBĂR!

De-a lungul timpului, aleșii au aprobat tot felul de sărbători naționale, unele care au legătură doar cu o zonă anume. Printre acestea se numără și Ziua Olteniei, aniversată în fiecare an la 21 martie, iniţiatorii susţinând că regiunea este locul de plecare al primei revoluţii moderne, Revoluţia lui Tudor Vladimirescu, şi se cuvine marcarea momentului în care Tudor Vladimirescu intra în Bucureşti. De asemenea, Parlamentul a adoptat, în primăvara acestui an, o lege prin care a fost instituită Ziua Unirii Basarabiei cu România, care va fi aniversată, anual, în 27 martie. De asemenea, și dobrogenii au propria sărbătoare națională. Locuitorii din județele Constanța și Tulcea aniversează în fiecare an, în 14 noiembrie, revenirea la patria-mamă după Războiul de Independență. Pentru a acorda importanța cuvenită acestei zile, mai mulți parlamentari, printre care și fostul senator Alexandru Mazăre, au inițiat un proiect legislativ prin care Ziua Dobrogei să fie declarată sărbătoare națională. După câțiva ani de zbatere prin Parlament, Ziua Dobrogei a devenit oficială în septembrie 2015, când preşedintele României, Klaus Iohannis, a promulgat Legea nr. 742 privind instituirea zilei de 14 noiembrie drept Ziua Dobrogei, sărbătoare națională.