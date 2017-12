Zoo-guvernul Boc 4

După ce alegerile de la Organizaţia Municipală a PNL Constanţa s-au desfăşurat într-un scandal monstru, de data aceasta, Conferinţa Judeţeană a PNL pentru alegerea preşedintelui şi a Biroului Politic Teritorial a avut loc într-o linişte aproape perfectă, singurele momente oarecum mai tensionate fiind replicile înţepătoare între Adrian Stan, primar al oraşului Techirghiol şi preşedintele Gheorghe Dragomir, care a fost, de altfel, şi singurul candidat pentru funcţia de preşedinte. Primul care a „aruncat” ironii a fost Adrian Stan, care a susţinut că liberalii din Constanţa au fost împărţiţi în „buni” şi „răi”, la răi fiind incluşi el, Dănuţ Culeţu şi Florin Chelaru, pentru că au „îndrăznit să aibă alte păreri cu ale actualei conduceri”. Mai mult, Stan a spus că, după eşecurile de pe plan local, era mai normal să se schimbe antrenorul pentru a modifica scorul de la alegeri. De partea cealaltă, Dragomir a spus că în loc de lecţii de „antrenorat”, „unii ar face mai bine să se înhame la căruţă, pentru că altfel nu vor mai primi funcţii în vremuri mai bune”. După acest mic duel, au intervenit „greii” de la centru, preşedintele Crin Antonescu şi deputatul Ludovic Orban. După cum era de aşteptat, „ţintele” preferate ale celor doi au fost Traian Băsescu şi PDL. Orban a spus că, de trei săptămâni, are loc o revoluţie mediatică în care „ies la iveală toate gogomăniile şi mizeriile lui Băsescu şi compania”. „Principala preocupare a camarilei portocalii este jefuirea ţării. Ghinionul acestora, care nu au cei şapte ani de acasă, este că nu prea mai au ce să fure, iar dacă aceşti indivizi mai rămân la putere, România riscă să devină Ferentariul Europei”, a spus Orban. El a fost completat de preşedintele PNL, Crin Antonescu, care a ţinut să-l contrazică pe şeful statului, care a susţinut că PNL nu are soluţii şi nu îşi asumă răspunderea. „Fals este tot ce spune Băsescu. PNL are soluţii şi ele au tot fost repetate, iar în ceea ce priveşte răspunderea, dacă acest Guvern cade la moţiune, iar Băsescu vine şi spune că a avut un Executiv de maimuţe, atunci PNL va dori să guverneze, dar nu cu căpuşe gen Udrea, Blaga sau Videanu la robinete. Oricâţi copaci ar decoji Boc sau câte oi ar mulge Băsescu, nu mai merge cu minciuna lor şi cu ţara în care unul de la Cotroceni este şi preşedinte, şi Guvern, şi Curte Constituţională şi... Dumnezeu, uneori”, a spus Crin Antonescu.