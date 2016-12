67 de membri afiliaţi solicită demisia preşedintelui Leonard Doroftei

Un număr de 67 de membri ai Federaţiei Române de Box, din totalul de 146 afiliați, au semnat o petiţie prin care solicită demiterea preşedintelui Leonard Doroftei, în cadrul Adunării Generale care ar urma să aibă loc în jurul datei de 15 noiembrie. Conform regulamentelor FR Box, conducerea poate fi demisă dacă se întruneşte votul a peste o treime din numărul total al membrilor.

„Acum sunt 67 de semnături pentru demiterea conducerii federaţiei în Adunarea Generală, care sperăm să aibă loc în jurul datei de 15 noiembrie. Pentru a se realiza acest lucru e nevoie de o treime dintre cei 146 de membri afiliaţi. Dar vă asigurăm că sunt mult mai mulţi cei care doresc acest lucru. Sunt persoane dispuse să preia această funcţie şi mă gândesc acum rapid la Vasile Cîtea, Francisc Vaştag sau Mihai Craiu. Eu cred că sunt oameni de valoare alături de noi“, a declarat Robert Băiatu, fost secretar general al FR Box.

Viorel Sima, care a îndeplinit şi el funcţia de secretar general al federaţiei, a afirmat că în acest moment FRB nu îşi mai poate îndeplini atribuţiunile şi că înlocuitorul lui Doroftei ar trebui să atragă investiţii pentru a acoperi aproximativ 100.000 din totalul datoriilor de 200.000 de euro. „În acest moment, federaţia nu mai poate organiza competiţii şi nici să trimită sportivi la competiţiile internaţionale, deci nu mai are obiectul de activitate. Datoriile sunt pe undeva la 200.000 de euro şi cel care va veni la federaţie va trebui să vină cu minimum 70 - 100.000 de euro pentru a debloca finanţările de la minister și conturile”, a spus Sima. Din cauza datoriilor acumulate în ultimii ani, conturile federației sunt blocate, iar finanţările din partea Ministerului Tineretului şi Sportului sunt oprite.

Printre cei care solicită demiterea lui Doroftei se numără antrenorul lotului naţional de box feminin, Adrian Lăcătuş, foştii antrenori ai lotului masculin Gheorghe Napoleon și Marian Simion, antrenorii George Perţa, Alec Năstac, Ştefan Băiatu şi Mihai Drăguţescu.

„Să vedem care e argumentul lor, pentru ce îmi cer demisia. Din cauza mea federaţia nu are bani? Chestia asta o fac aceiaşi oameni care au fost în trecut în federaţie. Deci oamenii au făcut probleme, apoi au fugit şi acum aruncă cu pietre. Şi eu stau să muncesc, să strâng bani, să refacem. Eu am făcut plângere penală, să vină organul statului, să se găsească facturile alea, care nu se mai găsesc. Să vină organul abilitat să vedem cine a cheltuit banii. Că ei aruncă faptul că Doroftei a semnat. Doroftei a semnat conform calendarului intern şi internaţional. Poate că nu ştiu să conduc o federaţie, dar ştiu ce înseamnă boxul, ce înseamnă calitatea. Şi pentru că le cer asta, nu sunt bun. Ei vor doar bani. Mi-au reproşat că Şerban aducea bani. Înţeleg ce vor oamenii: bani, bani şi iar bani. Păi de unde, fratele meu, dacă astea sunt vremurile, astea sunt problemele federaţiei, făcute tot de antrenori, care nu şi-au făcut deconturile, care au luat bani! Sunt nişte suspiciuni care se vor rezolva. Părerea mea este că vor să mă înlăture pentru că am făcut nişte treburi care nu s-au făcut până acum, am adus un control intern din minister, nu audit exterior care e plătit, să scoată tot ce e de scos. Vedem unde suntem, am făcut şi plângere penală, să se stabilească cine are de dat bani înapoi. Eu sunt cu inima curată, orice s-ar întâmpla, atât timp cât oamenii ăştia vorbesc despre mine, asta îmi dă putere. Şi nu pot ei să lovească cât pot eu să duc”, a replicat Leonard Doroftei, care se află la conducerea federației din 23 noiembrie 2012. Anul trecut, el a vrut să demisioneze din funcţie, gest la care a renunţat ulterior.

