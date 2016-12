Adele, o apariție... fără secrete

Cântăreața britanică Adele nu încetează să surprindă, atât prin apariția sa cu un nou album, după o perioadă lungă de tăcere, cât și prin fizicul său deosebit. Adele este imaginea revistei ”Rolling Stone” care va fi lansată pe piață la 19 noiembrie. Artista britanică emană naturalețe în această imagine în care apare cu părul ud și înfășurată într-un halat și lasă la vedere un mic tatuaj, ”Paradise”, scris pe încheietura mânii stângi. ”Pentru că Angel este paradisul meu”, spune solista, referindu-se la fiul ei, principalul motiv pentru care s-a îndepărtat de scenă în plin succes al albumului său ”21” (2011), care s-a vândut în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume. În acel moment de glorie, artista a simțit că pierde controlul asupra vieții sale. ”Cu cât crește mai mult faima ta, cu atât devine mai mică viața ta personală”, a mărturisit Adele.

Vedeta în vârstă de 27 ani a reflectat asupra faimei și a... greutății sale, subliniind că este curioasă să știe dacă ar fi avut un asemenea succes dacă nu ar fi fost grăsuță. Dar a precizat că se simte bine în pielea ei și știe că nu este perfectă, spre deosebire de alte persoane care se simt intangibile. În pofida modestiei sale, cântăreața recunoaște că există un preț pentru popularitate. ”Există multe lucruri pe care nu mi le permit, nu pentru că sunt celebră, ci pentru că nu am timp. Sunt mamă și am o relație serioasă. Sunt lucruri pentru care nu mă plâng, dar știu că nu mai am suficient timp pentru mine”, a spus Adele. Ea s-a referit și la partenerul ei de viață, Simon Konecki, care, a asigurat ea, îi înțelege profesia. ”Este o persoană extraordinară. Ultimul meu iubit nu se simțea comod cu succesul meu”, a mărturisit ea.

